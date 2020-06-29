Почему мы влюбляемся не в тех людей

Каждый из нас стремится избавиться от одиночества, однако отношения не всегда гарантируют счастье, особенно если мы попадаем в зависимость от человека, который не испытывает к нам взаимных чувств. В результате образ идеального партнера, созданный в нашей голове, рушится на глазах. Казалось бы, взрослый человек вполне способен провести «собеседование» на позицию будущей второй половинки, и все же даже уверенные в себе люди становятся жертвами собственного неправильного выбора. Так что же двигает нами даже в тот момент, когда очевидно, что партнер нам не подходит? Мы решили разобраться.

Вы боитесь упустить человека

Все наши психологические проблемы чаще всего берут начало еще в детстве. Трудности в отношениях с родителями, особенно если те любили покритиковать ребенка или были эмоционально холодны, нередко приводят к тому, что нам хочется найти утешение и защиту в объятиях хоть кого-нибудь, пусть этот человек нам совершенно не подходит и даже проявляется как абьюзер. Травмированный взрослый не будет обращать внимание на нападки в свой адрес от партнера, если тот же самый партнер будет изредка хвалить и восхищаться вами. За подобные редкие проявления якобы любви и интереса многие готовы терпеть токсичного партнера годами.

Отсутствие любви к самому себе

«Застрять» в абьюзивных отношениях можно и по причине полного отсутствия любви и уважения к себе. При этом партнер прекрасно понимает, что вы не способны порвать отношения, и будет бессовестно этим пользоваться. Человек, который не привык уважать свое мнение, будет постоянно задаваться вопросом — что же я сделал не так, что ко мне такое отношение? О том, что проблема в любимом человеке, мы, как правило, не задумываемся. В такой ситуации не обойтись без помощи специалиста, который проработает с вами проблемные точки в вашей психике, тем самым не даст вам разрушить свое психологическое здоровье руками другого человека.

Вы боитесь разочаровать партнера

Бывает так, что мы может проявлять твердость в рабочих отношениях или в общении с посторонними, однако, придя домой, мы становимся «ниже плинтуса» — лишь бы любимый человек не расстраивался. Кажется, что разочаровать партнера — настоящее преступление, пусть ему самому так не кажется и он порой не задумывается о том, что может задеть ваши чувства. Люди, которые испытывают нехватку любви и поддержки с детства, часто попадают в зависимость от придуманной «любви» человека, который на самом деле не может ответить взаимностью.

Вы надеетесь, что партнер изменится

Когда нас охватывает большое чувство к конкретному человеку, заметить все его недостатки становится просто невозможно. Любые неприятные проявления мы списываем на особенности характера. Однако через какое-то время партнер начинает чувствовать свою власть над вами и перестает осторожничать: в ваш адрес могут сыпаться оскорбления, неоправданная критика и даже проявляться физическое насилие, но вы, находясь в зависимости, будете тешить себя надеждой — ну а вдруг изменится? Нужно просто немного подождать. Ждать не нужно. При первых неадекватных проявлениях задумайтесь, что принесут вам эти отношения — счастье или вы так и проведете годы в пустой надежде на перемены.