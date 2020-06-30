Как отсутствие секса сказывается на здоровье

Из-за карантина и все еще не до конца снятых ограничений на передвижение между странами и регионами многие люди оказались разлучены друг с другом и не видели своих сексуальных партнеров несколько месяцев. Как же вынужденное воздержание сказывается на состоянии здоровья?

Как передает британский онлайн-портал The Sun, во время карантина только 4 человека из 10 могли регулярно заниматься сексом, и этот недостаток близости неизбежно сказался на наших телах. Эксперты утверждают, что отсутствие секса может привести ко всевозможным проблемам, например, к появлению сенсорного голода или проблемам со сном.

Профессор Кори Флойд говорит, что ничто не сравнится с физической близостью: «Когда у нас есть возможность находиться в физическом контакте, прикасаться друг к другу, держаться за руки, обниматься, целоваться — это важная составляющая психического и физического здоровья, и все остальное — лишь несовершенная замена этому».

По словам эксперта, долгое отсутствие физической близости может привести к ослаблению иммунной системы. Кроме того, когда те, кто хочет заняться сексом, и привык к регулярной физической близости, сейчас испытывают недостаток в ней, что может привести к появлениям психологических проблем: эмоциональное и физическое здоровье приводят к появлению чувства одиночества, незащищенности и понижению самооценки. Даже качество сна может сильно ухудшиться от длительного воздержания.

Конечно, оргазм не заставит вас меньше беспокоиться, но после него вы точно сможете выспаться, так как «сексуальное удовлетворение высвобождает эндорфины, которые пусть и временно, но снижают уровень стресса, дарят позитивные эмоции и делают вас счастливее». Секс также может повлиять на ваше общее настроение и поможет отвлечься. А воздержание, в свою очередь, может привести к физической боли во влагалище женщины, так как его стенки сжимаются: «Регулярный секс или мастурбация могут поддерживать здоровье тканей влагалища за счет улучшения кровотока».

Если же заняться любовью в ближайшее время не получится и вы испытываете острый сенсорный голод, попробуйте несколько приемов, чтобы снизить его: обнимите подушку — это позволит имитировать прикосновение другого человека и заставит ваш мозг думать, что вас обнимают; гладьте домашних животных, кошки и собаки позволяют снизить кровяное давление и уровень тревожности; нет животных, погладьте себя сами руками вверх и вниз — это может быть довольно успокаивающе.