Все новости на карте

Елена Малышева взяла за правило гулять по Москве. Телеведущая советует своим поклонникам брать с нее пример. Ведь регулярные прогулки — отличная профилактика многих серьезных заболеваний.

— Тридцать минут ходьбы пять раз в неделю считается достаточным для борьбы с гипертонией, — заявила Елена Васильевна. — Если — больше, то вы вообще чемпионы.

Вчера Малышева наслаждалась красотами центра Москвы. Телеведущая прошлась по Цветному бульвару, заглянув в Сретенский монастырь.

Прогуливаясь по улицам, Малышева заметила одиноких молодых женщин, которые читали на лавочках книги. Звезда Первого канала распереживалась, вспомнив знаменитую фразу Жириновского: «Каждой бабе — по мужику!»

— Как же грустно наблюдать, что женщины — без мужчин, — посетовала ведущая. — Так не должно быть. Будем надеяться, что дома их ждут мужья.

Свою экскурсию по Москве теледива закончила на Красной площади. Ее активно узнавали прохожие, с которыми Малышева общалась весьма любезно. Она никому не отказывала в фотографиях и автографах.