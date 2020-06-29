Елена Малышева взяла за правило гулять по Москве. Телеведущая советует своим поклонникам брать с нее пример. Ведь регулярные прогулки — отличная профилактика многих серьезных заболеваний.
— Тридцать минут ходьбы пять раз в неделю считается достаточным для борьбы с гипертонией, — заявила Елена Васильевна. — Если — больше, то вы вообще чемпионы.
Вчера Малышева наслаждалась красотами центра Москвы. Телеведущая прошлась по Цветному бульвару, заглянув в Сретенский монастырь.
Прогуливаясь по улицам, Малышева заметила одиноких молодых женщин, которые читали на лавочках книги. Звезда Первого канала распереживалась, вспомнив знаменитую фразу Жириновского: «Каждой бабе — по мужику!»
— Как же грустно наблюдать, что женщины — без мужчин, — посетовала ведущая. — Так не должно быть. Будем надеяться, что дома их ждут мужья.
Свою экскурсию по Москве теледива закончила на Красной площади. Ее активно узнавали прохожие, с которыми Малышева общалась весьма любезно. Она никому не отказывала в фотографиях и автографах.
— Я — фанат Москвы, — призналась воодушевленная Елена Васильевна. — Я родилась и выросла в Сибири, в Кемерово. Но мы каждый год проездом были в Москве и бесконечно любили этот город. Когда я возвращалась в Кемерово, мне казалось, что все дома — маленькие. Я так люблю Красную площадь, когда она ничем не заставлена: ни строительными лесами, ни катками. Просто чудо!