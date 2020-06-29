Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Каждой женщине — по мужику»: Малышева обеспокоена половой жизнью москвичек 

ИД «Собеседник» 5 часов назад
«Каждой женщине — по мужику»
Фото: ИД "Собеседник"
Елена Малышева взяла за правило гулять по Москве. Телеведущая советует своим поклонникам брать с нее пример. Ведь регулярные прогулки — отличная профилактика многих серьезных заболеваний.
— Тридцать минут ходьбы пять раз в неделю считается достаточным для борьбы с гипертонией, — заявила Елена Васильевна. — Если — больше, то вы вообще чемпионы.
Вчера Малышева наслаждалась красотами центра Москвы. Телеведущая прошлась по Цветному бульвару, заглянув в Сретенский монастырь.
Прогуливаясь по улицам, Малышева заметила одиноких молодых женщин, которые читали на лавочках книги. Звезда Первого канала распереживалась, вспомнив знаменитую фразу Жириновского: «Каждой бабе — по мужику!»
— Как же грустно наблюдать, что женщины — без мужчин, — посетовала ведущая. — Так не должно быть. Будем надеяться, что дома их ждут мужья.
Свою экскурсию по Москве теледива закончила на Красной площади. Ее активно узнавали прохожие, с которыми Малышева общалась весьма любезно. Она никому не отказывала в фотографиях и автографах.
— Я — фанат Москвы, — призналась воодушевленная Елена Васильевна. — Я родилась и выросла в Сибири, в Кемерово. Но мы каждый год проездом были в Москве и бесконечно любили этот город. Когда я возвращалась в Кемерово, мне казалось, что все дома — маленькие. Я так люблю Красную площадь, когда она ничем не заставлена: ни строительными лесами, ни катками. Просто чудо!
Видео дня. Знаменитости, которых уже не узнать
ИД «Собеседник»: последние новости
Айза Анохина: Мы с детьми живем своей жизнью и получаем за это зарплату Айза Анохина: Мы с детьми живем своей жизнью и получаем за это зарплату Оштрафованная в Нижегородской области Волочкова призвала "к совести" губернатора Оштрафованная в Нижегородской области Волочкова призвала "к совести" губернатора Волочкова впервые рассказала о "романе" с женатым генералом МЧС Волочкова впервые рассказала о "романе" с женатым генералом МЧС
Женский форум 1
Любовь , Елена Малышева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Модель полностью обнажилась и порадовала фанатов
Модель полностью обнажилась и порадовала фанатов
«Костя почти всех перепробовал»
«Костя почти всех перепробовал»
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Внуки советских звёзд, унаследовавшие их гены
03:38
Внуки советских звёзд, унаследовавшие их гены
Дети Звёзды
Кухонные аксессуары, которые заменят дорогие гаджеты
04:47
Кухонные аксессуары, которые заменят дорогие гаджеты
Дом и сад
Знаменитости, «испортившие» фото обычных людей
10:24
Знаменитости, «испортившие» фото обычных людей
Звёзды
Врач посоветовала нюхать черешню
04:14
Врач посоветовала нюхать черешню
Еда
Самые странные пластические операции
10:31
Самые странные пластические операции
Красота
Что стало с внучкой Ливанова, отца которой посадили
02:02
Что стало с внучкой Ливанова, отца которой посадили
Дети Звёзды
Избитый оператор Собчак рассказал про съемки
02:02
Избитый оператор Собчак рассказал про съемки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение