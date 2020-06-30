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Как понять на свадьбе, что брак обречен 

Мира Маркина 7 часов назад
Как понять на свадьбе, что брак обречен
Фото: Кадр из фильма "Секс в большом городе"
Пока одни пары заключают брак по любви, другие идут под венец отнюдь не из самых благородных побуждений. Как, оказавшись на чужой свадьбе, понять, что брак молодоженов обречен на провал? Расскажет "Рамблер".

Жених и невеста отпускают едкие шутки в адрес друг друга

Нет ничего зазорного в том, чтобы неуместно пошутить на свадьбе, — в конце концов это может быть обусловлено простым волнением. Но, если вы заметили, что молодые весь день нарочно пытаются задеть друг друга, это верный признак того, что в их отношениях уже не все в порядке.

Молодожены мало времени проводят вместе во время свадьбы

Они, безусловно, могут вместе разрезать свадебный торт и прилежно откликаться на любое "Горько!" со стороны гостей. Но если в остальное время молодые находятся порознь и даже не смотрят в сторону друг друга, стоит задуматься об искренности их чувств.

Один из супругов не хочет фотографироваться

В большинстве случаев свадебная фотосессия —
это обязательный ритуал любого бракосочетания. И вне зависимости от того, насколько человек любит фотографироваться, предполагается, что влюбленный не захочет остаться в этот важный день без памятных снимков. Если же один из брачующихся всеми силами старается избежать объектива фотокамеры, это может говорить о том, что он идет под венец не по своей воле.
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