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Названа главная ошибка женщин на первом свидании 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Названа главная ошибка женщин на первом свидании
Фото: @syabitova_roza
Телеведущая и сваха из программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова посетовала на то, что вероятность «встретить подходящего мужчину, который бы позвонил, назначил свидание и наконец пришел на него, ничтожна мала». В посте в Instagram она также предостерегла россиянок от «главной ошибки» на первом свидании с мужчиной.
По словам Сябитовой, мужчина звонит только одной пятой части женщин, номера которых он записал. Сваха подчеркнула, что звонок от мужчины — это еще не гарантия удачной встречи:
«Свидание может не произойти из-за невозможности выбрать для него время: женщина слишком занята, он занят или оба не готовы приложить усилия, чтобы встретиться».
Телесваха заверила женщин, что их задача на первом свидании — «не совершить главную ошибку: показать потребительское отношение к мужчине». По мнению Сябитовой, свидание пройдет успешно, если женщина продемонстрирует «умение быть милой», а также не покажет, что рассматривает мужчину как «вариант арендно-инвестиционного проекта». При этом явной формой этого она назвала требование полной оплаты совместных трат, а скрытой — требование подарков, выполнения работ по дому и покрытия «всех возможных расходов».
Ранее в июне Сябитова призвала женщин с достоинством реагировать на мужские комплименты и отвечать на них. Она также попросила россиянок перечислить самые нелепые комплименты, которые они получали от представителей противоположного пола.
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Любовь , Роза Сябитова
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