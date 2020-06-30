Как бессонница влияет на качество секса 

Мы расскажем, почему ваш партнер скажет вам «спасибо», если вы начнете высыпаться.

Хорошо ли вы спите, живя в большом городе? Думаем, что не всегда. Бешеный ритм мегаполиса вынуждает многих мучиться бессонницей либо ложиться глубоко за полночь. В этом случае о продуктивном грядущем дне говорить не приходится, как и о качественном сексе. Почему так происходит? Почему секс уже не тот, когда в нашей жизни начинаются проблемы со сном? Сегодня мы решили об этом поговорить.

Отдых делает нас привлекательнее

Несомненно, внешность играет не последнюю роль в привлечении партнера. Отсутствие качественного сна приводит нас в кабинет косметолога, которому приходится помогать нам избавляться от проявлений недосыпа вроде темных кругов, кожи, потерявшей естественный оттенок, опухших век и многих других эстетических неприятностей. Сон в течение 7—8 часов позволяет не допустить развития подобных проблем. Шведские ученые даже провели эксперимент: людям показывали фото потенциальных партнеров у которых нет проблем со сном и тех, кто спит по 4 часа в сутки. Абсолютное большинство пришло к выводу, что фото людей с недосыпом привлекает намного меньше.

Вам сложнее флиртовать

Не секрет, что игривое настроение — 70% успеха во время флирта, заставить себя флиртовать без настроения невозможно. Если мы не высыпаемся, как правило, нет настроения ни на что, желание уделить внимание партнеру стоит где-то на предпоследнем месте, а значит хороший секс так же уходит на второй план, если все мысли о том, как бы выспаться.

Начинаются конфликты

На этот раз исследование проводили американские ученые, которые выяснили, что хронический недосып — одна из главных причин конфликтов, которых могло бы и не быть, если бы ваш сон не страдал. Кроме того, любые проблемы сексуального характера человек с недосыпом старается не решать, а откладывать. Накопление проблем и негатива рано или поздно выльется в грандиозный скандал.

Хороший сон = хороший секс

Снижение либидо часто напрямую связано с качеством сна, особенно когда речь заходит о женщинах, для которых важна эмоциональная настройка перед самим процессом. Кроме того, психологи выяснили, что длительный сон, не менее 8 часов, способствует развитию большей чувствительности эрогенных зон на теле как женщины, так и мужчины.