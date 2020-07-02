В чем польза частого секса 

Довольно часто приходится слышать фразу о том, что занятие любовью полезно для здоровья. Так ли это на самом деле? На этот счет существует множество мифов, но есть и официальные результаты научных исследований.

Секс — далеко не панацея, но кое в чем он действительно может быть полезен.

Общее самочувствие

Известно, что во время интимной близости выделяется гормон под названием окситоцин. Его зовут также «гормоном любви», так как именно он отвечает за эмоциональную привязанность между влюбленными.

Ранее учеными было доказано, что окситоцин уменьшает страх и повышает доверие, что делает отношения между людьми более теплыми. Поэтому данное вещество рекомендовано для лечения таких заболеваний, как синдром Аспергера и аутизм.

В свою очередь, американские ученые выяснили, что само чувство любви благотворно действует на человеческий организм. В состоянии влюбленности мы менее болезненно реагируем на стрессовые ситуации, быстрее оправляемся от различных недугов и восстанавливаем силы после физических нагрузок.

Исследователи из Уилкского университета в Пенсильвании пришли к выводу, что если заниматься любовью хотя бы 1–2 раза в неделю, это в три раза повышает уровень иммуностимулирующих антител — иммуноглобулинов А, защищающих организм от респираторных вирусов.

Мигрени

Женщины часто отказываются от интимной близости, сославшись на головную боль. Напрасно! Во время возбуждения и оргазма уровень эндорфинов и кортикостероидов в крови, которые являются естественными обезболивающими, растет, так что по окончании полового акта вы, скорее всего, забудете о мигрени. Впрочем, насильно себя заставлять заниматься сексом совсем не стоит.

Сбои менструального цикла

Исследования, проведенные эндокринологами Колумбийского и Стэнфордского университетов, показали, что у женщин, которые занимаются любовью, по крайней мере, раз в неделю, месячный цикл становится более регулярным, чем у тех, кто не живет половой жизнью или делает это лишь от случая к случаю. Да и месячные бывают менее болезненными.

Мифы о влиянии интимных отношений на здоровье

1. Занятие любовью омолаживает

Во время полового акта в кровь выбрасывается женский гормон эстроген. Он улучшает способность клеток к регенерации, и кожа дольше остается упругой и эластичной. Но в то же время чем чаще женщина достигает оргазма, тем скорее она будет выглядеть на свой настоящий возраст.

2. От интимных отношений худеют

Существует распространенное мнение о том, что якобы занятия любовью позволяют нам сжигать до 300 калорий. А следовательно, если вы часто вступаете в половые отношения, то можно не сидеть на диетах и не посещать спортзал. Однако, по словам исследователя из Университета Алабамы Дэвида Эллисона , в среднем мы сжигаем во время любовных утех не более 21 калории.

Согласно подсчетам ученого, для среднестатистического человека продолжительность полового акта составляет шесть минут. По количеству сжигаемых за это время калорий это эквивалентно пешей прогулке. А много ли энергии мы тратим за время такой прогулки? Так что занятия любовью никак не могут стать заменой диетам и спортивным тренировкам.

3. Пожилым людям половые отношения вредны

«У многих людей есть и объективные причины ограничивать интимные отношения, — говорит врач-сексопатолог Наталья Александрова. — Да, конечно, они дарят положительные эмоции, оживляют кровообращение и обмен веществ, но в то же время отнимают много энергии, приводят к повышению кровяного давления, являются нагрузкой для сердца, мозга и сосудов».

Тем не менее, полагает врач, «для сохранения любовного желания и торможения возрастных изменений чрезвычайно важно регулярно поддерживать половую функцию».