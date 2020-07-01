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Дело молодое: 60-летняя женщина встречается с 21-летним парнем и хвастается потрясающим сексом 

BigPicture.ru 50 минут назад
Потрясающий секс: 60-летняя женщина живет с 21-летним
Фото: BigPicture.ru
Любви все возрасты покорны, и 60-летняя Пэм Шастин из Оклахомы знает об этом, как никто другой. Она живет с парнем моложе себя на 39 лет и утверждает, что безумно счастлива. Пара познакомилась в интернете, и молодой человек переехал к любимой уже через неделю после первой встречи. И хоть Джонатан годится Пэм во внуки, женщина говорит, что у них замечательные отношения и головокружительный секс. Бабушка, жених которой моложе ее на 39 лет, рассказала, как потеряла друзей из-за отношений с юным бойфрендом. 60-летняя Пэм Шастин была очень подавлена, после того как близкие сказали, что 21-летний Джонатан Ланжевен годится ей во внуки и посоветовали женщине сходить к психологу. Тем не менее, влюбленная пара решила не обращать внимания на жестокие слова. Влюбленные живут вместе, несмотря ни на что. Пэм говорит, что молодой красавец — любовь всей ее жизни.
Они познакомились в феврале 2018 года. Джонатан первый написал женщине на сайте знакомств Badoo. На его странице было указано, что ему 21 год. Пэм всегда нравились мужчины помоложе, поэтому она решила пообщаться с парнем. У них нашлось много общих тем для разговора. Немного позже молодой человек ошеломил американку, признавшись, что на самом деле ему всего 19 лет.
У Пэм две взрослые дочери, которым 32 и 34 года, и 6-летняя внучка. Сначала пожилую женщину смутила существенная разница в возрасте, но студент сказал, что ему нравятся женщины постарше. Американка сразу подружилась с семьей жениха. Ее дочери тоже любят Джонатана, а внучка называет его «дедушка Джо». Пэм говорит, что счастлива с ним как никогда.
Путь к истинной любви не бывает легким. Особенно тяжело, когда камнем преткновения становятся насмешки и непонимание как родных, так и посторонних людей. Три пары прошли через испытания косыми взглядами и едкими замечаниями, но решили не обращать внимания на мнение других. Они счастливы вместе, несмотря ни на что.
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