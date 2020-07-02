5 женских типажей, которых избегают мужчины

Удивительно, но одно и то же женское качество может у разных мужчин вызывать восхищение и неприязнь. Поэтому дамы жалуются на мужскую логику почти так же часто, как и представители сильного пола на женскую. Но на самом деле ничего странного и непонятного нет — типажи, которые отпугивают женихов, давно определены и о них рассказал журналистам психолог Андрей Николаев

Эксперт в области психологии рассказал о пяти основных типах женщин, которые мужчины изо всех сил стараются избегать. Если вы узнаете в одной из них себя, то нужно срочно что-то в этой жизни менять!

Контролирующая женщина

Опыт показывает, что это наиболее нежелательный типаж для современного мужчины. Такая женщина очень властна и постоянно желает руководить всем вокруг. Она точно знает как, когда и почему нужно что-то делать своему спутнику и полностью управляет его целями и желаниями.

Формируются такие «контролеры» в детстве, в семьях со слабым, безвольным отцом. Всю жизнь женщина такого склада будет относиться к мужчинам как к особям, ни на что не способным и искать себе пару с хорошим потенциалом «подкаблучника». Потребность второй половинки тотально контролировать больше всего отпугивает мужчин. Ведь большинство из них уверены, что взаимоотношения должны строиться на взаимном уважении.

Мужественная женщина

Этот тип женщин также хочет управлять всем вокруг, но, кроме этого, еще и пытается играть на мужской территории. Они могут обладать истинно мужскими качествами и даже быть брутальными. Обычно это жесткие бизнес-леди, обладающие гипертрофированной уверенностью в себе, высокомерием и даже жестокостью.

Любимое дело таких женщин — демонстрация собственных лидерских качеств во всех областях. Такие дамы заставляют мужчин сомневаться не только в своих способностях, но даже и в мужественности. Разумеется, желающих связываться с человеком, который будет постоянно тебя «ранить» и обесценивать очень немного.

Не любящая себя женщина

Такая женщина — готовая жертва, живущая ради других и неспособная наполнить себя ценностью. Клеймо ненужности получено ею еще в детстве и она самоотверженно несет его через жизнь, компенсируя свою отверженность беззаветным служением другим людям.

Чаще всего таким самоотверженным дамам попадаются супруги тираны и абьюзеры. Не имеющий комплексов и отклонений мужчина будет держаться подальше от такого варианта. Как можно полюбить человека, который даже сам себя не любит?

Обиженная женщина

Это особа, которая когда-то получила серьезную травму в отношениях с противоположным полом. Этот урок она усвоила слишком хорошо и теперь ее девиз — «все мужики козлы». Показывать свою суть такая женщина начинает уже на первом свидании — она будет излишне сдержана, насторожена и немногословна.

Опасность такой спутницы в том, что она может долго скрывать свои обиды, но рано или поздно придет момент, когда произойдет взрыв и его последствия будет сложно предугадать. Кроме этого, разве можно строить нормальные отношения с человеком, который по умолчанию считает тебя козлом?

Женщина-отличница

На первый взгляд, может показаться, что ничего страшного в женщине, которая стремиться все делать идеально нет. Но стоит помнить и о том, что такая вторая половинка будет требовать, чтобы ей соответствовали. Известно, что идеальных людей нет, но этот довод приниматься во внимание не будет.

Еще нужно помнить, что у женщины-отличницы есть такая же мама-идеалистка, а иначе откуда бы она получила все свои «пунктики». Мужчине придется общаться и с ней, а это уже совсем не радужная перспектива.

Женщины постоянно о чем-то тревожатся, а перечисленные нами пять типажей делают это особенно сильно. Они реагируют на главные страхи своей жизни, которые связаны с социальным окружением и условиями воспитания. Боящаяся показаться слабой хочет казаться мужественной, испытывающая страх быть отвергнутой — не любит себя, а опасающаяся ошибок — пытается делать все безупречно. Страхи камуфлируются образами, но мужчины их чувствуют подсознательно и стараются таких женщин избегать.