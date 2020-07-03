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Россиянкам порекомендовали крутить по три романа сразу 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Сябитова рассказала, как узнать тайны мужчины
Фото: News.ru
Сваха из программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова порекомендовала россиянкам встречаться сразу с тремя мужчинами, пока один из них не предложит серьезные отношения. Необходимость крутить по три романа сразу она объяснила в Instagram.
По мнению Сябитовой, если женщина встречается только с одним мужчиной, она рискует потерять время и «не получить от него предложения руки и сердца». «Если встречаетесь с двумя, то вечно будете выбирать, кто из них лучше, а если с тремя, то есть шанс получить хотя бы от одного из них желаемый результат — замужество», — пояснила она.
«Эта теория подтверждает другое важное правило: мужчина не приходит на одинокую женщину, он предпочитает стать первым в очереди к ней», — резюмировала свои рассуждения о вынужденной полигамности Сябитова.
Ранее сваха назвала главную, по ее мнению, ошибку женщина на свидании. Сябитова посоветовала женщинам не демонстрировать потребительское отношение к мужчинам и намерение использовать потенциальных партнеров как вариант арендно-инвестиционного проекта.
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Любовь , Психология , Роза Сябитова
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