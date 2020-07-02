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Сябитова дала советы, как вывести мужчину на чистую воду 

News.ru и ещё 2 9 часов назад
Сябитова рассказала, как узнать тайны мужчины
Фото: News.ru
Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала, что, прежде чем по-настоящему полюбить мужчину, его нужно хорошенько узнать.
По словам свахи, для этого необходимо собрать о нём исчерпывающую информацию, которая покажет, что он за человек, что ему нужно от вас и соответствует ли он вашим ожиданиям.
На своей странице в Instagram Сябитова раскладывает по пунктам, как вывести своего избранника на чистую воду. Прежде всего женщина не должна говорить, а должна слушать. Причём важно слышать, о чём вам говорят, и не менее важно уметь задавать умные вопросы. Обязательно проявлять интерес и запоминать, что именно он рассказывает, чтобы потом проанализировать его ответы.
Кроме того, мужчину нельзя критиковать и высмеивать во время беседы.
И не совершайте главную ошибку! Находясь под впечатлением от мужчины на раннем этапе знакомства, вам захочется поделиться с ним самыми сокровенными мыслями. Не спешите! Ещё не время раскрываться, — отметила телеведущая.
Роза Сябитова периодически даёт женщинам в соцсети разные советы. Так, она подсказывала, как не «спалиться» на первом свидании, а также как пережить расставание с любимым.
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Любовь , Роза Сябитова
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