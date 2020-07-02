Австралийка разочаровалась в богатых любовниках 

Жительница Сиднея утверждает, что все богачи — плохие любовники. Яна Хокинг рассталась с толстосумом, который слушался ее во всем и никогда не спорил. Женщина говорит, что устала решать все за него и бросила роскошную жизнь ради поиска настоящих чувств.

34-летняя Яна Хокинг из Сиднея недавно рассталась с богатым мужчиной постарше. У ее бойфренда был Range Rover и потрясающий дом. Несмотря на это, радиоведущая ушла от любовника-толстосума, хотя ей завидовали все подруги. После расставания с бойфрендом Яна начала проводить на свиданиях небольшой тест.

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Австралийка представляет, что с этим мужчиной ей предстоит долгий перелет, и думает, захотела бы она сидеть рядом с ним во время всего пути. Если ответ «да», то женщина продолжает общение, если «нет», то прощается с ухажером.

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Яне приходилось самостоятельно планировать их свидания, путешествия и подбирать темы для разговора. Это начало ее утомлять. Женщина ушла от богача, променяв роскошную жизнь на однокомнатную квартиру.

После расставания с бойфрендом Яна начала проводить на свиданиях небольшой тест. Австралийка представляет, что с этим мужчиной ей предстоит долгий перелет, и думает, захотела бы она сидеть рядом с ним во время всего пути. Если ответ «да», то женщина продолжает общение, если «нет», то прощается с ухажером.