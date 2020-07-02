Размер имеет значение: правдивы ли мифы о сексе 

Секс — важная часть жизни каждого человека. Но плохое половое воспитание, недостаток знаний и заблуждения порождают ложные убеждения и даже комплексы.

В какие мифы пора перестать верить, рассказывает сексолог и семейный психолог Екатерина Алексеевская.

Женщина достигает разных оргазмов

Есть мнение, что женщины испытывают множество оргазмов, и самый распространенный — вагинальный. Такого вида оргазма не существует, как и других 12-15 разновидностей, о которых вы могли слышать.

Оргазм бывает один — различаются лишь способы его получения. Стимуляция клитора — основной, неважно, каким способом он достигается.

Секс нужен для здоровья

Нет исследований, которые подтверждают, что отсутствие секса негативно сказывается на здоровье. Даже наоборот: неудовлетворительный секс вредит здоровью.

Секс для здоровья важно рассматривать с точки зрения получения оргазма: он перезапускает нервную систему, вырабатывает большое количество гормонов, которые снижают стресс, успокаивают и расслабляют тело.

Мужчины всегда хотят секса

Существует понятие «половая конституция», с которой мы рождаемся и которая не меняется в течение жизни. Она бывает высокой, средней и низкой. При высокой мужчина или женщина хотят заниматься сексом каждый день или несколько раз в день. При слабой — хотят секса раз в месяц или год. Это нормально, и не нужно ничего делать, если вас это устраивает.

Большинство людей относятся к средней половой конституции с желаемой частотой секса 2-4 раза в неделю. Общепринятой нормы не существует.

Сквирт — мерило женского оргазма

Феномен пришел из порнофильмов, где актеры пытаются эффектно показать женский оргазм. Проведены исследования, которые доказали: сквирт не является оргазмом. Это две параллельные вещи. Он может усилить оргазм, либо наоборот: быть дискомфортным, болезненным и не влиять на оргазмические ощущения. Можете попробовать, если интересно, но нет смысла гнаться за идеей его ощутить.

Размер имеет значение

Некоторые мужчины переживают из-за распространенного мифа и даже думают увеличить детородный орган, чтобы доставлять партнерше удовольствие. Как указано в первом пункте: получение женского оргазма происходит за счет стимуляции клитора. Средний размер вагинального канала — 8-12 см в состоянии покоя, и в два раза больше в момент возбуждения. Больше — не значит лучше, иногда это приносит девушке боль и дискомфорт.