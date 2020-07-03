Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Личный опыт: «После этого случая я полюбила секс втроем» 

Рамблер 2 часа назад
«После этого случая я полюбила секс втроем»
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует истории от наших читателей. Обсудить их предлагаем в комментариях.
Всю свою жизнь я была против секса втроем. Мне было мерзко от одной мысли о том, что в нашей с мужем постели может оказаться кто-то еще. Возможно, всему виной консервативное воспитание. Я выросла в патриархальное семье, где мать с 12 лет твердила мне: "муж должен быть один на всю жизнь", "секс до брака — зло", да и в браке особо им увлекаться не стоит.
С этими установками я прожила десятки лет. Тем временем подруги рассказывали мне о том, какие новые позы они попробовали со своими любовниками, как это здорово испытывать мультиоргазмы и пробовать новые секс-игрушки. Я слушала все это с мысленным отвращением, но однажды во мне что-то перемкнуло.
Произошло это, когда муж признался мне в измене. Он сказал, что ходил налево в течение полугода, но не потому, что разлюбил меня. Его не удовлетворял секс со мной, и он завел любовницу. "Скучная, пресная, однообразная", — так он охарактеризовал нашу интимную жизнь. А я ведь думала, что все хорошо! Несколько лет назад я впервые решилась на оральный секс, и с тех пор мне казалось, что это мой коронный номер, если можно так сказать. Но в ходе того разговора, он пояснил, что просто имитировал оргазм, чтобы не обижать меня.
Другая на моем месте тут же подала бы на развод. Но я выбрала иной путь: записалась на курсы по оральному сексу, а еще предложила мужу секс втроем. Он был в шоке, но согласился. Я сама не ожидала такого от себя, но мне захотелось вмиг изменить все, пока еще не поздно. В качестве "приглашенной звезды" мы выбрали мою подругу, — Женя всегда поражала меня своей раскованностью, и я знала, что она наверняка согласится. Так и вышло.
За час до ее прихода мы с мужем распили бутылку вина. Я уже была в сексуальном белье с вырезами в пикантных местах, — купила его накануне. Муж и вовсе встречал гостью голый. Я очень нервничала, но старалась не показывать этого. Но, кто бы мог подумать, нервы были напрасны! Женя как будто была создана для секса втроем: сначала она целовала меня, муж просто наблюдал за этим. Затем присоединился к нам, и это было прекрасно! Я никогда не хотела его так сильно, как в ту ночь.
После этого случая я полюбила секс втроем. Не думаю, что мы будем заниматься им на постоянной основе, но в качестве разнообразия, — почему нет? Муж признался, что бросил любовницу. Кажется, в нашей жизни начинается новая глава. И кто бы мог подумать, что для этого нужно просто пригласить третьего в свою постель.
Видео дня. Какой стала наследница Литвиновой
Женский форум 13
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брежнева изумила Сеть голой грудью
Брежнева изумила Сеть голой грудью
Почему не стоит спать голой
Почему не стоит спать голой
«Я жалею о втором замужестве»
«Я жалею о втором замужестве»
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
10:05
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
Дети Психология
Какими стали двойняшки, усыновленные Барщевским
03:19
Какими стали двойняшки, усыновленные Барщевским
Дети Звёзды
Как отмыть зеркало, не оставив на нем разводов
02:12
Как отмыть зеркало, не оставив на нем разводов
Дом и сад
Какой стала наследница Ренаты Литвиновой
03:22
Какой стала наследница Ренаты Литвиновой
Дети Звёзды
Почему дочь Владимира Познера оставила Россию
03:25
Почему дочь Владимира Познера оставила Россию
Дети Звёзды
Как сделать темную комнату светлее
03:36
Как сделать темную комнату светлее
Дом и сад
Какую черешню нельзя есть диабетикам
02:35
Какую черешню нельзя есть диабетикам
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение