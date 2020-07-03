«После этого случая я полюбила секс втроем»

В рубрике "Личный опыт" редакция «Рамблера» публикует истории от наших читателей. Обсудить их предлагаем в комментариях.

Всю свою жизнь я была против секса втроем. Мне было мерзко от одной мысли о том, что в нашей с мужем постели может оказаться кто-то еще. Возможно, всему виной консервативное воспитание. Я выросла в патриархальное семье, где мать с 12 лет твердила мне: "муж должен быть один на всю жизнь", "секс до брака — зло", да и в браке особо им увлекаться не стоит.

С этими установками я прожила десятки лет. Тем временем подруги рассказывали мне о том, какие новые позы они попробовали со своими любовниками, как это здорово испытывать мультиоргазмы и пробовать новые секс-игрушки. Я слушала все это с мысленным отвращением, но однажды во мне что-то перемкнуло.

Произошло это, когда муж признался мне в измене. Он сказал, что ходил налево в течение полугода, но не потому, что разлюбил меня. Его не удовлетворял секс со мной, и он завел любовницу. "Скучная, пресная, однообразная", — так он охарактеризовал нашу интимную жизнь. А я ведь думала, что все хорошо! Несколько лет назад я впервые решилась на оральный секс, и с тех пор мне казалось, что это мой коронный номер, если можно так сказать. Но в ходе того разговора, он пояснил, что просто имитировал оргазм, чтобы не обижать меня.

Другая на моем месте тут же подала бы на развод. Но я выбрала иной путь: записалась на курсы по оральному сексу, а еще предложила мужу секс втроем. Он был в шоке, но согласился. Я сама не ожидала такого от себя, но мне захотелось вмиг изменить все, пока еще не поздно. В качестве "приглашенной звезды" мы выбрали мою подругу, — Женя всегда поражала меня своей раскованностью, и я знала, что она наверняка согласится. Так и вышло.

За час до ее прихода мы с мужем распили бутылку вина. Я уже была в сексуальном белье с вырезами в пикантных местах, — купила его накануне. Муж и вовсе встречал гостью голый. Я очень нервничала, но старалась не показывать этого. Но, кто бы мог подумать, нервы были напрасны! Женя как будто была создана для секса втроем: сначала она целовала меня, муж просто наблюдал за этим. Затем присоединился к нам, и это было прекрасно! Я никогда не хотела его так сильно, как в ту ночь.

После этого случая я полюбила секс втроем. Не думаю, что мы будем заниматься им на постоянной основе, но в качестве разнообразия, — почему нет? Муж признался, что бросил любовницу. Кажется, в нашей жизни начинается новая глава. И кто бы мог подумать, что для этого нужно просто пригласить третьего в свою постель.