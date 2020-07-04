Сколько должен длиться «нормальный» секс

Споры о том, как долго должен длиться "нормальный" половой акт не утихают десятилетиями. Пока одни женщины рассказывают подругам о многочасовой близости, другие стесняются сказать о том, что их партнер занимается любовью лишь несколько минут.

"Рамблер" выяснил, существует ли норма в вопросах длительности секса.

Вопросом о том, сколько должен длиться среднестатистический половой акт, озаботился психолог Брендон Зиеч. Вместе с группой ученых он отыскал 500 пар, у каждой из которых спросил: "Как долго длился ваш последний секс?". Все влюбленные ответили по-разному: кто-то рассказывал о 30-секундном сексуальном опыте, другие же о близости длиною в несколько часов.

Далее в течение четырех недель те же пары вели сексуальный дневник, в котором записывали длительность каждого полового акта.

Прошел месяц. Зиеч вновь встретился с подопытными, вновь опросил их, а затем пришел к довольно однозначным выводам. Так, ученый выяснил, что длительность "нормального" секса — 5 минут 24 секунды. Исследователь также отметил, что, как правило, секс у зрелых пар короче, чем у молодых.

Национальность пар, как правило, не влияет на их интимную жизнь. Однако Зиечу удалось увидеть одну закономерность: по данным эксперимента, сексуальная связь турецких пар зачастую короче, чем у европейских и американских.