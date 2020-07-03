Некрасивым девушкам рассказали, как завоевать мужчин 

Мужчины рассказали, как лучше всего привлечь их внимание девушкам с нестандартной внешностью. Об этом пользователи порассуждали на Reddit.
Все началось с того, что девушка под ником littleboxhero рассказала, что мужчины в приложениях для знакомств оценивали ее внешность от четырех до семи по десятибалльной шкале. В связи с этим она задала сильному полу вопрос о том, как еще можно привлечь их внимание.
В комментариях мужчины заявили, что им нравится, когда девушка ведет себя уверенно. Это качество назвали самым привлекательным. Кроме того, девушкам посоветовали взять инициативу в свои руки и признаться собеседнику о том, что он их заинтересовал, а потом пригласить на свидание.
Еще одним качеством, на которое обращают мужчины, стал "приятный характер". Некоторые комментаторы отметили, что стараются не судить по внешности, а оценивают человека по общению.
Были и те пользователи, которые нашли идею оценивать внешность по десятибалльной шкале абсурдной. Они отметили, что у людей разные вкусы, и, если одному человеку девушка кажется некрасивой, то для другого она станет идеалом.
"Когда мы ходили по барам с соседом, он все время ставил шестерки тем девушкам, которых я оценивал на девять или десять, и наоборот", — признался один из мужчин.
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