Названы самые удачные комплименты 

Ресурс Swipe Life, посвященный знакомствам в сети, опубликовал несколько комплиментов, которые, как утверждается в статье, гарантированно вызовут симпатию, а не отторжение при общении в приложении Tinder. Необычные, но приятные и уважительные высказывания авторы статьи назвали более удачным способом знакомства, чем стандартные фразы.

Так, если человек упомянул какую-то музыку или фильм, который нравится обоим участникам диалога, рекомендуется положительно оценить его увлечение. Главное, уверены авторы, говорить об этом искренне, а не притворяться для того, чтобы понравиться человеку.

Если же потенциальный партнер написал о каких-то хобби или занятиях, стоит поддержать его начинания. В Swipe Life уверены, что собеседнику будет приятно, если его стремление завести YouTube-канал, волонтерство или социальную работу высоко оценят.

Мужчинам порекомендовали не стесняться хвалить партнерш, которые хорошо разбираются в теме беседы. Кроме того, по мнению авторов, можно сделать хороший комплимент, если обращать внимание на детали на снимках. Например, если человеку понравился цвет одежды на фотографии собеседника, то стоит сообщить ему об этом. Так потенциальный партнер поймет, что он действительно интересен.

Кроме того, пользователям Tinder порекомендовали говорить о том, что им нравится в общении с собеседниками, к примеру, хвалить за хорошие шутки или забавные сравнения. Утверждается, что это покажет человеку, что его сообщения читают внимательно.

В мае на Swipe Life назвали лучшие варианты сообщений для начала знакомства через Tinder. Так, женщин призвали отказаться от традиционных правил и тоже писать первой при желании.