Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чем русские мужчины удивляют иностранок 

Русская семерка 2 часа назад
Чем русские мужчины удивляют иностранок
Фото: depositphotos.com
На Западе до сих пор живучи мифы о русском мужчине как о небритом, вечно пьяном громиле в грязной майке и с гармошкой, от которого разит табаком, чесноком и перегаром и который изрыгает потоки матов и проклятий. И самое интересное, что иностранцы, побывавшие в России, не спешат эти мифы опровергать, более того, создают другие: что русские женщины — прекрасны и вовсе не заслуживают того, чтобы терпеть рядом с собой мужчин, которые имеют много недостатков. Но где здесь правда? Давайте попробуем разобраться.

Немного фактов о мужчинах

Согласно Росстату, в России живёт 67 897 000 мужчин, что на 11 000 000 меньше, чем женщин, хотя мальчиков в стране рождается больше. Основным брачным возрастом считается возраст от 30 до 60 лет: в 20-22 года женаты 16% мужчин, в 25-29 — 37,5%, в 30-34 года 52%, в 35-39 лет женатых мужчин становится 61%, в возрасте 45-49 лет свободных мужчин остается лишь 19%, а к 55-59 годам количество холостяков снижается до 13%.
«Российская газета» приводит статистику, по которой русские мужчины зарабатывают больше женщин: в 2015 году мужчины-руководители получали около 70 700 рублей, а женщины — только 49 700 рублей. А в среднем по стране разница в зарплате составила 10 600 рублей.
Русские мужчины не особо горят желанием получить высшее образование, согласно Росстату, только 34-35% студентов вузов — юноши.
Меньше всего мужчин живет в городе Плёс на Волге (Ивановская область) — их там менее 40%, в Великом Новгороде (около 44%) и в Нижнем Новгороде (чуть меньше 45%).
В 2016 году преступления совершили 867 800 мужчин (женщин-преступниц было только 148 000), при этом чаще всего преступления были совершены мужчинами в возрасте от 30 до 49 лет.

Мнение иностранок

Самым непростительным в русских мужчинах иностранки считают неумение одеваться и нежелание ухаживать за собой. Русские мужчины не умеют просить прощения у женщин: вместо этого они будут кашлять, хмыкать и гладить их по разным местам; они действительно много ругаются на улицах, пьют пиво с утра, от них пахнет дешёвыми папиросами, а иногда и потом.
Считается, что русские мужчины пользуются всё большим успехом у иностранок. На русско-американском форуме RusUSA китаянки считают русских мужчин добрыми и интересными, японки отмечают их щедрость, начитанность и умение делать из свидания праздник, американки и испанки говорят о «крутой русской душе», а кореянки обращают внимание на «непрезентабельность, нечищеные ботинки и неряшливые волосы», но при этом говорят, что они прекрасные собеседники.

Идеализация русских мужчин

Главное, чем покоряют иностранок русские, — это способностью создать праздник и пойти ради любимой на подвиг, даже если они и не уверены в ответных чувствах. Восхищение иностранок вызывает конфетно-букетный период, во время которого русские мужчины дарят возлюбленным цветы, шоколад и драгоценности, а после разлуки не требуют подарки назад.
Иностранки считают, что за русским можно жить, как за каменной стеной: он обеспечивает жену и детей, считается с потребностями женщины и способен ей уступить. Русские мужья в браке продолжают разговаривать с жёнами, обсуждая всё — от поэзии до политики, а в спорах с друзьями русский муж всегда встанет на защиту жены. Европейки отмечают, что русские чинят всё, что сломается: не только краны, но и машины, снегоходы, катера, мотоциклы, детские игрушки. И при этом не боятся сложной работы.

Коллектив не пустое слово

Для русского мужчины коллектив и друзья — это важно, и они стараются поддерживать хорошие отношения даже с соседями, что вызывает удивление иностранцев. Даже выпивка у русского — это не способ «убить» время, а возможность пообщаться, устроить для всех праздник. Финка Ханна была удивлена способностью своего мужа Ивана налаживать отношения с соседями: тот в один прекрасный день вытащил на лужайку перед домом барбекю, ящик пива, ящик водки и пригласил в гости всех соседей по улице, и через день все они стали его друзьями.

Они сами разбираются с проблемами

Русские мужчины не любят вмешивать власти в личные дела: звонить в полицию и жаловаться, они решают проблемы сами и рассчитывают на себя, родственников и друзей.
Иностранцев удивляет способность русских заступаться за посторонних женщин, стариков и детей на улицах да и просто помогать незнакомым. Например, русский всегда поможет запихать тяжёлую сумку на багажную полку в вагоне поезда или перетащит через канаву коляску с чужим ребенком. Но при этом все отмечают, что русские любят конфликтовать, и им это доставляет удовольствие.

Они гомофобы, сексисты и не понимают слова «нет»

Татьяна из Германии была шокирована поведением русских парней, с которыми встречалась. Они не принимали её отказ и считали, что у них есть право выбирать женщину, а у женщины только одно право — соглашаться.
Русских мужчин считают сексистами и гомофобами, что абсолютно верно и не считается чем-то оскорбительным и неуместным в России. Русские мужчины до сих пор считают, что мужчина должен быть мужественным, а женщина — женственной.

Русские женщины о русских мужчинах

Мнение русских женщин отличается от мнения иностранок: согласно порталу sunmag.me, русские мужчины требуют от женщин жертвенности, сами же собой жертвовать не спешат. Даже 40-летний обрюзгший лентяй считает, что достоин 25-летней красотки с длинными ногами, при этом он будет тыкать пальцем в недостатки супруги, отлынивать от домашней работы, материться при детях, а за рулём кричать в сторону женщины на дорогой машине «Насосала!» и «Курица!».
Они опасаются красивых, умных женщин, 30% из них регулярно выпивают, а обществу жены предпочитают общество друзей.
Согласно Росстату, мужчины в России отдают домашней работе только 1,3 часа, в то время как работающие женщины заняты домом больше трёх часов в день. При этом в стране насчитывается 2 296 000 безработных мужчин и только 1 968 000 безработных женщин.
Видео дня. Какой стала наследница Литвиновой
Русская семерка: последние новости
Зачем мужчины народов Крайнего Севера предлагали гостям своих жён Зачем мужчины народов Крайнего Севера предлагали гостям своих жён Почему мужчинам нельзя жить без женщин Почему мужчинам нельзя жить без женщин Еда, в которой содержится больше всего алкоголя Еда, в которой содержится больше всего алкоголя
Женский форум 76
Любовь , Росстат , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Размер имеет значение
Размер имеет значение
Анна Нетребко оголилась на отдыхе в Турции
Анна Нетребко оголилась на отдыхе в Турции
Популярный в РФ продукт оказался смертельно опасным
Популярный в РФ продукт оказался смертельно опасным
Новости партнеров
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
03:36
Разводы российских звезд, ошарашившие фанатов
Звёзды Любовь
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
02:50
Сын российских певцов украл сердца подписчиц
Дети Звёзды
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
08:39
Почему женщинам хочется шоколад во время ПМС
Здоровье Еда
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
10:05
Психолог назвала главную ошибку при подготовке к ЕГЭ
Дети Психология
Какими стали двойняшки, усыновленные Барщевским
03:19
Какими стали двойняшки, усыновленные Барщевским
Дети Звёзды
Муцениеце намекнула на нового бойфренда
00:12
Муцениеце намекнула на нового бойфренда
Звёзды
У Ефремова «нашли» болезнь, способную его оправдать
00:11
У Ефремова «нашли» болезнь, способную его оправдать
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение