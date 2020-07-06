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Звезда «Великолепного века» рассказала о сексуальных домогательствах 

RusTurkey.com 3 часа назад
Звезда «Великолепного века» рассказала о сексуальных домогательствах
Фото: RusTurkey.com
По словам актрисы, каждая женщина сталкивается с насилием и домогательствами в той или иной форме.
« Я не говорю о физических действиях. Моральное насилия и унижение порой тяжелее физической боли. Женщины ежедневно сталкиваются с этой проблемой. К сожалению, я не стала исключением. Мне пришлось пережить сексуальные домогательства», рассказала артистка добавив, что в сложный период жизни семья поддерживала ее и давала силы жить.
Напомним, Бурджу Бириджик — известная турецкая актриса, российским зрителям знакомая по роли в сериале «Великолепный век». Артистка является обладательницей титула «Лучшая международная актриса», лауреаткой кинофестиваля в Мангейме и автором нескольких книг. Одной из самых успешных ролей Бурджу кинокритики считают работу в сериале «Песня жизни»
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