Звезда «Великолепного века» рассказала о сексуальных домогательствах 

По словам актрисы, каждая женщина сталкивается с насилием и домогательствами в той или иной форме.

« Я не говорю о физических действиях. Моральное насилия и унижение порой тяжелее физической боли. Женщины ежедневно сталкиваются с этой проблемой. К сожалению, я не стала исключением. Мне пришлось пережить сексуальные домогательства», рассказала артистка добавив, что в сложный период жизни семья поддерживала ее и давала силы жить.

Напомним, Бурджу Бириджик — известная турецкая актриса, российским зрителям знакомая по роли в сериале «Великолепный век». Артистка является обладательницей титула «Лучшая международная актриса», лауреаткой кинофестиваля в Мангейме и автором нескольких книг. Одной из самых успешных ролей Бурджу кинокритики считают работу в сериале «Песня жизни»