Чем мужская страсть отличается от женской

Мы решили разобраться, почему нам так сложно принять друг друга

Большая часть проблем в наших взаимоотношениях со своей половинкой происходят из-за непонимания, которое обусловленно различием в подходе к построению отношений. Женщина часто ожидает от своего партнера тех же проявлений привязанности и любви, на которые способна сама, но, ожидаемо, мужчина не может дать ожидаемого, а все потому, что у него свои способы выражать чувства, непостижимые женским сознанием. Так чем же так отличаются эти загадочные мужчины? Мы попробуем разобраться.

Больше контакта

Теория «женщина любит ушами, а мужчина глазами» не нуждается в подтверждении. Если для прекрасного пола серьезное чувство невозможно без постоянного эмоционального контакта, то мужчине важно ощущать свою спутницу физически. Именно поэтому возникают претензии женщин вроде: «Почему ты не разговариваешь со мной?», «Тебе от меня нужен только секс?» Нет, не только. Но физическая близость значит для мужской половины намного больше, чем для женщины, а потому уличать партнера в сексуальной зависимости не стоит — ему это необходимо.

О чем ты думаешь?

Не секрет, что мышление мужчины и женщины кардинально отличается, то же касается и любовных отношений. Большинство конфликтов происходят из-за банального недопонимания партнеров.

Мужчина думает примерно по такой схеме: определяет объект, продумывает план действий, приступает к выполнению.

Подобный ход мысли необходим хорошему охотнику, сегодня в позиции «добычи» предстает понравившаяся женщина, которую необходимо покорить. Женщина, в свою очередь, не может обойтись без эмоций, подключая всю свою фантазию и образное мышление, стоит мужчине только посмотреть в ее сторону. Мужчина же не может действовать, если у него нет серьезного обоснования.

Причем тут родители?

На самом деле, воспитание и семейные устои играют огромную роль, когда дело доходит до решения любовных вопросов. Не стоит и говорить, насколько отличается воспитание мальчиков и девочек, поэтому, став старше, теперь уже мужчины, а не мальчишки, стараются придерживаться привычных устоев: никаких эмоций и слез, проявление чувств — удел женщин. Так что не стоит думать, что ваш партнер бесчувственный сухарь, который вас игнорирует, возможно, он просто не привык выражать эмоции открыто.

Я свободен

В условиях жизни в большом городе свобода необходима как мужчине, так и женщине. Речь, конечно, не идет о свободных отношениях, а об отдыхе друг от друга. Важно не сдавливать «бытовую удавку» на шее мужчины. Если он хочет встретиться с друзьями, в большинстве случаев, дело обстоит именно так. Мужчины не живут мыслью об изменах, если ваш партнер заговорил о планах на выходные, в которых фигурируют его друзья, не стоит закатывать истерики и запрещать выходы без вас. Позвольте своему мужчине переключить внимание, чтобы он вернулся к вам с новыми силами.