Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что о вас расскажут сексуальные фантазии 

WomanHit.ru 5 часов назад
Что о вас расскажут сексуальные фантазии
Фото: WomanHit.ru
Интимные фантазии могут многое рассказать о внутреннем мире человека
Представляете себя дерзкой Кэтрин из «Основного инстинкта» или застенчивой Анастейшей из «Пятидесяти оттенков серого» в самые интимные моменты вашей жизни? Психологи утверждают, что сексуальные фантазии раскрывают глубинные страхи и желания человека. WomanHit.ru разобрался, о чем могут говорить ваши тайные мысли.

Две стороны медали

Если в ваших фантазиях присутствует публичное обнажение, например, вы воображаете себя стриптизершей или порноактрисой, то вероятно, подсознательно вы хотите поднять свою самооценку, представление о собственной привлекательности для противоположного пола. Об этом же говорят фантазии о беременности.

Рутина осточертела

Часто воображаете себя в подчиненном положении; фантазируете о грубом, жестком сексе? Вероятно, вас утомили рутинные дела в реальной жизни. Постарайтесь расслабиться, заняться йогой или медитацией, а потом сообщите о желаниях партнеру. Сказать что-то вслух — значит быть на полпути к реализации своего желания. Затеивать разговор на столь интимную тему стоит с человеком только в том случае, если вы уверены, что он сможет принять и осуществить ваши желания. В противном случае ваше предложение либо останется проигнорированным, либо оттолкнет партнера.

Кофе с молоком

Фантазии о сексе с человеком другой расы говорят о вашем стремлении оторваться о будничных забот и добавить ярких красок в реальную жизнь. Вы можете чувствовать, что ваша жизнь скучна и жаждать новых ярких эмоций.

Чур, я сверху

Грезы о том, что в сексе вы подчиняете кого-либо своей воле, принуждаете к чему-то, сигнализируют о том, что в настоящей жизни вы боитесь твердо обозначить собственную позицию по какому-либо вопросу или отстоять свою точку зрению. Вас будоражит сюжет «Поющих в терновнике»? Сексуальные фантазии о соблазнении непорочного человека сообщают о том, что вы не уверены, хороши ли вы в постели. Вы теряетесь в сомнениях, можете ли доставить настоящее удовольствие партнеру.
Фантазии сексуального характера часто защищают нас от сильного социального или морального давления. Порой мы боимся говорить о своих желаниях прямо, но сообщать или нет фантазии партнеру, как и претворять их в жизнь, зависит от вас.
Видео дня. Сын российских певцов украл сердца подписчиц
WomanHit.ru: последние новости
Как тебя понять: чем мужская влюбленность отличается от женской Как тебя понять: чем мужская влюбленность отличается от женской «Ему петля должна сниться каждую ночь»: коллега Петросяна раскритиковал Брухунову «Ему петля должна сниться каждую ночь»: коллега Петросяна раскритиковал Брухунову Савельева призналась, что в их браке с Сафоновым были проблемы Савельева призналась, что в их браке с Сафоновым были проблемы
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
38-летняя Подольская засветила пышную грудь
38-летняя Подольская засветила пышную грудь
Актрису Макееву бросил третий муж
Актрису Макееву бросил третий муж
Размер имеет значение
Размер имеет значение
Видео
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Что стало с близняшками с разным цветом кожи
04:26
Что стало с близняшками с разным цветом кожи
Дети Красота
18-летняя дочь Евгения Осина стала женой
03:44
18-летняя дочь Евгения Осина стала женой
Дети Звёзды
65-летняя российская фотомодель снялась для глянца
02:55
65-летняя российская фотомодель снялась для глянца
Красота
Когда Ким Кардашьян станет первой леди США
01:20
Когда Ким Кардашьян станет первой леди США
Звёзды
Бочкарева свела фанатов с ума откровенной фотографией
00:09
Бочкарева свела фанатов с ума откровенной фотографией
Звёзды
Раскрыты секреты выбора молодого картофеля
02:33
Раскрыты секреты выбора молодого картофеля
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение