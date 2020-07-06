Что о вас расскажут сексуальные фантазии 

Интимные фантазии могут многое рассказать о внутреннем мире человека

Представляете себя дерзкой Кэтрин из «Основного инстинкта» или застенчивой Анастейшей из «Пятидесяти оттенков серого» в самые интимные моменты вашей жизни? Психологи утверждают, что сексуальные фантазии раскрывают глубинные страхи и желания человека. WomanHit.ru разобрался, о чем могут говорить ваши тайные мысли.

Две стороны медали

Если в ваших фантазиях присутствует публичное обнажение, например, вы воображаете себя стриптизершей или порноактрисой, то вероятно, подсознательно вы хотите поднять свою самооценку, представление о собственной привлекательности для противоположного пола. Об этом же говорят фантазии о беременности.

Рутина осточертела

Часто воображаете себя в подчиненном положении; фантазируете о грубом, жестком сексе? Вероятно, вас утомили рутинные дела в реальной жизни. Постарайтесь расслабиться, заняться йогой или медитацией, а потом сообщите о желаниях партнеру. Сказать что-то вслух — значит быть на полпути к реализации своего желания. Затеивать разговор на столь интимную тему стоит с человеком только в том случае, если вы уверены, что он сможет принять и осуществить ваши желания. В противном случае ваше предложение либо останется проигнорированным, либо оттолкнет партнера.

Кофе с молоком

Фантазии о сексе с человеком другой расы говорят о вашем стремлении оторваться о будничных забот и добавить ярких красок в реальную жизнь. Вы можете чувствовать, что ваша жизнь скучна и жаждать новых ярких эмоций.

Чур, я сверху

Грезы о том, что в сексе вы подчиняете кого-либо своей воле, принуждаете к чему-то, сигнализируют о том, что в настоящей жизни вы боитесь твердо обозначить собственную позицию по какому-либо вопросу или отстоять свою точку зрению. Вас будоражит сюжет «Поющих в терновнике»? Сексуальные фантазии о соблазнении непорочного человека сообщают о том, что вы не уверены, хороши ли вы в постели. Вы теряетесь в сомнениях, можете ли доставить настоящее удовольствие партнеру.

Фантазии сексуального характера часто защищают нас от сильного социального или морального давления. Порой мы боимся говорить о своих желаниях прямо, но сообщать или нет фантазии партнеру, как и претворять их в жизнь, зависит от вас.