Мужчины назвали главные женские ошибки в отношениях

Пользовательница TikTok с ником istommaa попросила парней поделиться секретами, о которых не знают женщины. В комментариях под ее видео, которое за день набрало более 1,6 миллиона просмотров, многие мужчины назвали главные женские ошибки, а также рассказали о том, чего им часто не хватает в отношениях.

«Это безопасная зона для парней. Вы можете написать в комментарии то, что девочки делают не так», — сообщила istommaa и попросила женщин не вмешиваться в обсуждение. «Пожалуйста, проявляйте инициативу. Очень сложно на протяжении месяцев тянуть общение в одного, мы устаем», — поделился Алехандрио.

«Цените то, что мы делаем для вас. Даже обычная шоколадка, купленная вам на последние деньги, несет в себе очень много любви и заботы», — порекомендовал Viktor2k. Пользователь с ником «Дэбил» попросил девушек прощать возлюбленных за их ошибки: «Простите нас, если мы в серьезный момент делаем что-то не так. Мы теряемся от красоты». User посоветовал девушкам не рассказывать о личной жизни подругам.

«Говорите комплименты. Мы правда их очень хотим слышать. Порой одно ваше приятное слово в нашу сторону мы будем прокручивать целыми днями и ночами», — признался lekps. Девушкам также напомнили о том, что важно поддерживать своего партнера и не сравнивать его с другими мужчинами. «Не ставьте, пожалуйста, всех парней в один ряд. Мы все разные, если у вас с кем-то не получилось, не стоит говорить, что весь мужской род ошибка», — отметил Левчик

Многие обратили внимание девушек на то, что «мальчики тоже плачут», сравнивают себя с другими, грустят и страдают от кучи комплексов. Пользователи также попросили девушек перестать «романтизировать мужскую ревность». «Если вам дорог человек, не давайте повода для ревности», — написал Кирито.

«А теперь представьте, что половинки садятся и в диалоге спокойно рассказывают все эти просьбы друг другу. Очень важно ведь не замалчивать проблемы», — резюмировала тред Изабелла Ионова. Девушек призвали учиться признавать свои ошибки, если они действительно виноваты.