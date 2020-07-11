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Главные ошибки, которые совершают женщины после близости 

Мира Маркина 1 час назад
Какие ошибки совершают женщины после секса
Фото: depositphotos.com
Чаще всего в разговорах с подругами мы обсуждаем, что нужно сделать перед близостью с мужчиной: какое белье надеть, какой сделать макияж, какие духи выбрать.
А вот о том, как вести себя после секса, мы разговариваем довольно редко. И очень зря, ведь порой из-за плохой информированности женщины совершают одни и те же ошибки, которые вредят и их здоровью, и их отношениям с партнером. Какие именно? Расскажет "Рамблер".

Не проверяют презервативы

Если в качестве защиты от половых инфекций и незапланированной беременности вы выбрали презерватив, не забывайте проверять его после секса: нужно убедиться, что контрацептив не порвался. В случае, если это произошло, паниковать не стоит. Для начала воспользуйтесь средствами срочной контрацепции, а также сдайте тест на половые инфекции.

Не обнимаются с партнером

Как правило, этим грешат многие мужчины: после достижения оргазма они тут же отворачиваются от партнерши и пытаются заснуть. Однако порой точно так же ведут себя и женщины, не подозревая о том, как такое поведение влияет на их отношения. Ответ: не самым лучшим образом. Канадские ученые провели исследование, опросив 335 респондентов, среди которых были и мужчины, и женщины. Выяснилось, что больше всех своей сексуальной жизнью удовлетворены те люди, которые привыкли после полового акта проводить хотя бы немного времени в обнимку со своим партнером.

Не ходят в туалет после секса

Самый лучший способ предотвратить урогенитальные инфекции — помочиться после полового акта. Моча помогает вымыть болезнетворные бактерии, которые провоцируют заболевания вроде цистита. Не стоит сразу же после завершения полового акта стремглав бежать в уборную, но хотя бы спустя 15-20 минут сделать это необходимо.
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