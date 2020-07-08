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Женщины чаще мужчин считают сожительство браком 

Мир24 и ещё 5 9 часов назад
Женщины чаще мужчин считают сожительство браком
Фото: Мир24
В России растет число союзов мужчин и женщин, не оформивших официально свои отношения. Опрос показал, что женщины в таких парах чаще, чем мужчины причисляют себя к законным женам, пишет РИА «Новости».
Медиаофис Всероссийской переписи населения поделился данными о том, что женщины, живущие в «гражданском» браке, чаще, чем мужчины считают себя замужними. Представители мужского пола, состоящие в таких отношениях, в основном причисляют себя к холостякам. В ведомстве отметили, что подобная тенденция наблюдается не только в России, но и во многих других странах. Эксперты считают, что это связано с психологией и логикой мужчин и женщин.
В нашей стране снижается число зарегистрированных браков, но большая часть населения, как и раньше, стремится узаконить свои отношения. Срок совместной жизни до свадьбы увеличивается, популярность законного брака растет, заявили в Медиаофисе.
По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, численность населения в возрасте 16 лет и старше, составляет 119,7 млн человек, из них 65,5 млн женщин и 54,2 млн мужчин. Десять лет назад в зарегистрированном и неофициальном браке состояли 33,2 млн мужчин и 33,3 млн женщин. Никогда не состояли в браке 13,2 млн мужчин и 10,8 млн женщин. Развод оформили 4 млн человек, завершили отношения 7,6 млн человек.
Следующая перепись населения страны запланирована на апрель 2021 года. Брачное состояние людей будет распределяться по шести категориям: состояние в зарегистрированном/незарегистрированном браке, официальный развод/завершение отношений, вдовец/вдова, никогда не состоял (а) в законных отношениях/супружеском союзе.
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Любовь , РИА Новости
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