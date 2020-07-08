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Выяснилось, почему замужних женщин больше, чем женатых мужчин 

Мира Маркина 7 часов назад
Выяснилось, почему женщин в браке больше, чем мужчин
Фото: depositphotos.com
Медиаофис Всероссийской переписи населения в беседе с РИА Новости рассказал, почему замужних женщин в России больше, чем мужчин.
"Данные по незарегистрированным бракам можно получить только с помощью переписей населения. Интересно, что женщины, состоящие в гражданском браке, чаще считают себя замужними, а мужчины в подобном союзе — холостяками",
— заявили эксперты.
Специалисты также уточнили, что подобный феномен наблюдается не только в России, но и в других странах, где проводятся переписи населения.
"Российские семьи постоянно меняются, но, несмотря на тенденцию снижения числа зарегистрированных браков, основная часть населения по-прежнему стремится жить в официальном браке. При этом увеличивается срок совместной жизни до свадьбы и растет популярность супружеского союза",
— добавили в Медиаофисе.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, как понять на свадьбе, что брак обречен.
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Любовь , РИА Новости
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