Выяснилось, почему женщин в браке больше, чем мужчин

Медиаофис Всероссийской переписи населения в беседе с РИА Новости рассказал, почему замужних женщин в России больше, чем мужчин.

"Данные по незарегистрированным бракам можно получить только с помощью переписей населения. Интересно, что женщины, состоящие в гражданском браке, чаще считают себя замужними, а мужчины в подобном союзе — холостяками",

— заявили эксперты.

Специалисты также уточнили, что подобный феномен наблюдается не только в России, но и в других странах, где проводятся переписи населения.

"Российские семьи постоянно меняются, но, несмотря на тенденцию снижения числа зарегистрированных браков, основная часть населения по-прежнему стремится жить в официальном браке. При этом увеличивается срок совместной жизни до свадьбы и растет популярность супружеского союза",

— добавили в Медиаофисе.