Порноактриса рассказала о предназначении мужчин

Актриса взрослого кино Валентина Джерсон, более известная широкой публике как Gina Gerson, живет в Санкт-Петербурге, но умудряется сниматься в фильмах самых известных западных студий. Также 29-летняя Валентина ведет свой блог, в котором, с высоты своего житейского опыта, рассуждает о проблемах любви, взаимоотношений полов и разных ценностях. Некоторые размышления порноактрисы не лишены интересности, например, один из последних, о роли мужчин в жизни женщин. (Осторожно! Обнаженная натура).

Gina Gerson

В своем посте Валентина немного прояснила своим подписчикам истинную природу представителей сильного пола, которые, по ее мнению, нужны лишь как дополнение к женщинам и только для удовлетворения их запросов. В оригинале короткий философский трактат порноактрисы выглядит вот так:

Валентина Джерсон

Как мы видим пока Валентина на высоте, как и пять других ее коллег из России. Поэтому она может наслаждаться жизнью и относиться к мужчинам, да и вообще к кому угодно так, как ей нравится. А там будет видно.

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