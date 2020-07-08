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Оксана Пушкина рассказала о своём отношении ко Дню любви, семьи и верности 

RT на русском 2 часа назад
Оксана Пушкина рассказала о своём отношении ко Дню любви, семьи и верности
Фото: RT на русском
«Это символический праздник про взаимоотношения между близкими людьми в парадигме „не тот главный, кто сильный“. Главный закон семейной жизни, на мой взгляд, это закон сохранения любви, которая передаётся из поколения в поколение», — цитирует Пушкину ФАН.
Как отметила депутат, уметь любить — это огромный талант, и она не встречала счастливых людей среди тех, кто поднимал руку на близких.
По словам Пушкиной, по-настоящему счастливые пары делят все обязанности пополам, уделяют одинаковое внимание воспитанию детей, поддерживают друг друга в своём внутреннем развитии и профессиональном росте.
«Я абсолютно убеждена: патриархат — это не про любовь и верность. Это про угнетение, насилие и тотальный контроль. А в семье главное доверие, искренность, сердечность, партнёрство, взаимовыручка и взаимоуважение. И, как следствие, верность», — добавила она.
Ранее актёр Дмитрий Певцов в беседе с Nation News рассказал о своём отношении ко Дню любви, семьи и верности.
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Любовь , Дмитрий Певцов , Оксана Пушкина
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