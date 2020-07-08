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Жених подарил невесте кольцо со своим именем и прослыл эгоистом 

Lenta.ru 6 часов назад
Жених подарил невесте кольцо и прослыл эгоистом
Фото: Страница группы That's It, I'm Ring Shaming в Facebook
Анонимная невеста похвасталась помолвочным кольцом в Сети и подверглась критике со стороны пользователей. Фотография и комментарии появились в закрытой Facebook-группе That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), где высмеивают нелепые аксессуары.
На размещенном фото запечатлена рука австралийки с золотым кольцом, на которое нанесено имя ее жениха Брейдена (Braden). Владелица украшения рассказала в описании к снимку, что молодой человек вручил его со словами:
«Я вручаю тебе свое имя до того момента, пока не отдам фамилию».
Подписчики не разделили восторга девушки и раскритиковали дизайн аксессуара, а подаривший его жених в конечном итоге прослыл жалким. «Следующим подарком будет ошейник с его именем», — написал один. «Он что, малолетний ребенок? Идиотский поступок», — высказался второй. «Такое ощущение, что он чипировал тебя, как корову», — подчеркнул третий. «Зачем мне кольцо с именем непонятного парня. Он ужасный эгоист», — заключил четвертый.
В июне популярная актриса похвасталась маникюром во время протестов из-за убийства чернокожего американца Джорджа Флойда и была обругана. Рэйчел Гриффитс (Rachel Griffiths) опубликовала фото из салона красоты, на котором показала руки. Подписчики звезды осудили ее за такой пост, назвав действия Гриффитс абсолютно отвратительными.
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