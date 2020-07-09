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В Сети описали ужасные случаи во время секса 

Lenta.ru 1 час назад
В Сети описали ужасные случаи во время секса
Фото: Globallookpress.com
Пользователь Reddit RealAlctine предложил другим юзерам описать худшие случаи, которые произошли с ними во время секса. Пост набрал почти три тысячи комментариев, в которых люди поделились своими ужасными историями.
«Однажды у меня был секс в машине, и одна очень вежливая пожилая женщина подошла уточнить, все ли у нас в порядке», — вспомнил Slothstronaught420. Похожий случай описал Cyanora: мать его девушки трижды заставала их за сексом, а потом сплетничала об этом с подругой. Юзеры посоветовали парню хотя бы иногда закрывать дверь в комнату. А пользователь MaxwellVonMaxwell пожаловался на девушку, которая во время секса сказала ему, что он очень хорош, добавив: «Лучше Трэвиса и Мэтта».
Многие юзеры рассказали, что в процессе получали странные травмы. Например, некоторые теряли сознание от удушья. Apostrophe_T вспомнила, как она и ее парень во время секса поняли, что отравились: у обоих резко заболел живот. В итоге большую часть ночи они провели в туалете.
В мае работники секс-шопов в треде на Reddit принялись обсуждать самые странные случаи, которые приключались с их клиентами. Вирусный пост собрал больше трех тысяч комментариев, в которых продавцы рассказали о том, что многие покупатели не знали основ секса.
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