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Названы негативные последствия гражданского брака 

Елена Красовская 34 минуты назад
Смотрите видео и узнайте, какие негативные последствия несёт гражданский брак. Психологи говорят, что четыре из пяти таких союзов рано или поздно распадутся. И главная проблема в том, что состоящие в гражданском браке женщины считают себя замужними, а мужчины, имеющие гражданских жён, полагают, что в целом они свободны. Фактически мужчина получает все преимущества обычного брака, но сам не несёт никакой ответственности за отношения.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что россиянки после карантина бросились под венец.
Любовь , Видео , Психология
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