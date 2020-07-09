Названы негативные последствия гражданского брака 

Смотрите видео и узнайте, какие негативные последствия несёт гражданский брак. Психологи говорят, что четыре из пяти таких союзов рано или поздно распадутся. И главная проблема в том, что состоящие в гражданском браке женщины считают себя замужними, а мужчины, имеющие гражданских жён, полагают, что в целом они свободны. Фактически мужчина получает все преимущества обычного брака, но сам не несёт никакой ответственности за отношения.