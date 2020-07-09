«Было сложно не кричать от оргазма в плацкарте»

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Не так давно мы с мужем путешествовали на поезде из Москвы в Новосибирск. Чтоб вы понимали, дорога занимает больше двух дней. Делать особо нечего, поезд из-за пандемии полупустой, поэтому мы развлекали себя как могли. И я не про карточные игры.

Мы ехали в плацкарте, но, как я уже сказала, людей было немного. Над нами занята лишь одна верхняя полка, напротив нас — два свободных места. Но шанс быть застуканными все еще есть. Я уже собиралась ложиться спать, как муж пересел на мою кровать и начал грязно приставать. Сначала он целовал шею, положив руку мне на грудь, потом стал спускаться все ниже и ниже… Я возбудилась моментально, а он только этого и добивался. Предложил заняться сексом прямо здесь. А я подумала: почему бы и нет?

Наша сексуальная жизнь в повседневности довольно однообразна, а тут такой экстрим! Плюс у мужа крайне низкое либидо по сравнению с моим, поэтому если он хочет секса здесь и сейчас, нужно соглашаться. Чтобы не попасться на глаза проводнице, мы натянули простынь-штору и принялись за дело.

Было жутко неудобно, но мы не обращали на это внимание. Сначала муж ублажал меня оральными ласками, потом — я его. Оба дышали так громко, что, казалось, было слышно в другом вагоне, но иных звуков мы не издавали. Попутчик наш, спавший наверху, и вовсе храпел всю дорогу, его было невозможно разбудить.

Если честно, раньше я не понимала, что классного в том, чтобы заниматься сексом в общественных местах, но теперь до меня дошло. Постоянная мысль о том, что вас вот-вот застукают, страшно возбуждает. Неудивительно, что я кончила уже спустя несколько минут. Я кусала губы, чтобы не кричать от оргазма в плацкарте. Возможно, это был лучший секс в моей жизни. И почему мы так редко ездим в поездах?