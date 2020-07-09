Назван «срок годности» браков в России 

Неумолимая статистика гласит: более половины семей в России распадается. На 100 браков приходится 65 разводов. В качестве одной из причин тому называют раннее и порой необдуманное замужество: по данным Росстата , в прошлом году почти треть женщин (33%) сыграли свадьбу в 20–24 года. На представительниц следующей возрастной группы — 25–29 лет — приходится 30% браков.

Большинство мужчин становятся мужьями в возрасте от 25 до 29 лет (35% из 100%). В 30–34 года женятся 26,5% представителей сильного пола, в 35–39 лет −14%.

Алиса Метелина, психолог и эксперт по взаимоотношениям мужчин и женщин, считает, что оптимальный возраст для свадьбы — 30 лет. До этого момента решение о семье может быть поспешным и привести к разводу.

«С точки зрения развития психологии период отдельного проживания после ухода из родительской семьи — это очень важный период для здорового развития личности. Можно жить в одиночестве или гражданском браке, главное — официально не оформлять. Молодые люди определяют свои собственные правила жизни, они «дозревают» духовно», — цитирует эксперта News.ru.

Назван также «возраст» семьи, после которого чаще всего случаются разводы — это 5-9 лет (27% от всего числа расторжений брака). Спустя 10–14 лет союза распадается еще 13% женатых пар, показывает статистика разводов в России.

Что касается возраста, чаще всего развод оформляют люди в 30–34 года. 48% расстающихся пар не имеют детей, 34% воспитывают одного ребенка, 16,5% — двух.