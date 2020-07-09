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Выяснены сексуальные предпочтения россиян на самоизоляции 

Lenta.ru 4 часа назад
Выяснены сексуальные предпочтения россиян в изоляции
Фото: Lenta.ru
Аналитики интернет-магазина AliExpress выяснили, как изменились сексуальные предпочтения россиян на самоизоляции. В частности, компания зафиксировала существенный рост спроса на товары для взрослых с марта 2020 года, отмечается в статье, опубликованной на платформе Notion.
В общей сложности продажи товаров категории «18+» выросли на 25 процентов. При этом в начале самоизоляции в основном спросом пользовались средства контрацепции, реалистичные фаллоимитаторы и вибраторы, вакуумные помпы и вибраторы для мужчин, а также интимные спреи. Самыми активными оказались покупатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска.
К июлю же основное внимание клиентов было направлено на товары для женщин. «Лидирующие строчки занимают вибраторы и вуманайзеры, при этом спрос на средства контрацепции в июне сократился, вместо них стали популярны различные смазки», — говорится в сообщении. Самым популярным товаром стал миниатюрный вибратор-пуля для женщин.
О том, что российские покупатели начали резко скупать секс-игрушки с началом периода самоизоляции, ранее также сообщила компания «Поставщик счастья», которая является крупнейшим оптовым поставщиком товаров для взрослых в России. С конца марта 2020 года продажи товаров для взрослых росли в среднем на 10-15 процентов в неделю. Пик продаж пришелся на середину мая.
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