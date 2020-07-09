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Россиян стали интересовать секс-игрушки 

Рамблер 3 часа назад
Россиянам полюбились секс-игрушки
Фото: depositphotos.com
С момента начала периода самоизоляции среди россиян существенно вырос спрос на товары категории "18+". Об этом заявили аналитики AliExpress. Результаты наблюдений опубликованы на платформе Notion.
Продажи секс-товаров выросли на четверть. Особым спросом у россиян пользовались средства контрацепции, реалистичные фаллоимитаторы, вибраторы (в том числе и для мужчин), а также помпы и интимные спреи.
Больше всего, согласно данным аналитиков, покупок было совершено в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новороссийске и Красноярске.
С течением времени изменился и характер спроса. В июле покупки контрацептивов упали, вместо них чаще стали брать товары для женщин — вуманайзеры, смазки и вибраторы.
Крупнейший оптовый поставщик — компания "Поставщик счастья" — также свидетельствует о росте спроса соотечественников на товары для взрослых. Как считают представители фирмы, это может быть реакцией на стресс — подобная тенденция наблюдалась и в период мирового финансового кризиса 2008 года, а также экономического кризиса в России в 2014 году.
Ранее в "Рамблере" — личный опыт: «Я кусала губы, чтобы не кричать от оргазма в плацкарте».
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