Россиянам полюбились секс-игрушки

С момента начала периода самоизоляции среди россиян существенно вырос спрос на товары категории "18+". Об этом заявили аналитики AliExpress. Результаты наблюдений опубликованы на платформе Notion.

Продажи секс-товаров выросли на четверть. Особым спросом у россиян пользовались средства контрацепции, реалистичные фаллоимитаторы, вибраторы (в том числе и для мужчин), а также помпы и интимные спреи.

Больше всего, согласно данным аналитиков, покупок было совершено в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новороссийске и Красноярске.

С течением времени изменился и характер спроса. В июле покупки контрацептивов упали, вместо них чаще стали брать товары для женщин — вуманайзеры, смазки и вибраторы.

Крупнейший оптовый поставщик — компания "Поставщик счастья" — также свидетельствует о росте спроса соотечественников на товары для взрослых. Как считают представители фирмы, это может быть реакцией на стресс — подобная тенденция наблюдалась и в период мирового финансового кризиса 2008 года, а также экономического кризиса в России в 2014 году.