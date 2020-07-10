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Порно признали опасным для здоровья 

Рамблер 4 часа назад
Раскрыта опасность порно для здоровья
Фото: depositphotos.com
Западные эксперты в области здравоохранения и секса высказались о том, может ли просмотр порно быть опасным. Так издание The Conversation пообщалось с пяти специалистами на эту тему.
Трое из них заявили, что просмотр видео для взрослых может негативно влиять на здоровье. Они объяснили, что из-за порно у многих создается нереалистичное представление об интиме.
Кроме того, в этих видео зачастую показана мужская жестокость по отношению к женщинам. Любители подобных роликов еще и могут впасть в зависимость от них.
А вот сторонники того, что ролики приносят только пользу, считают, что их можно использовать в образовательных целях, а также видео могут помочь представителям ЛГБТ-сообщества.
Эксперт в области здравоохранения Меган Лим уточнила, что порно станет неполезным, если у человека нет других источников информации о сексе.
"Многие молодые люди смотрят порно еще до начала сексуальной жизни. Для них эти видео становятся самой важной частью сексуального развития, а увиденное они впоследствии практикуют в реальной жизни", — отметила эксперт.
При этом просмотр порно может привести к росту тревожности и недовольству своим телом, считает эксперт Меридит Темпл-Смит.
"Секс — это здорово, а порно — нет", — считает эксперт по вопросам гендера и сексуальности Майкл Флад. Он считает, что подобные ролики нормализуют агрессию в сексуальных отношениях.
Его коллега Андреа Уэйлинг отметила, ролики для взрослых, наоборот, помогают людям раскрывать собственную сексуальность, а мастурбация еще и снижает риск диабета.
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