Раскрыта опасность порно для здоровья

Западные эксперты в области здравоохранения и секса высказались о том, может ли просмотр порно быть опасным. Так издание The Conversation пообщалось с пяти специалистами на эту тему.

Трое из них заявили, что просмотр видео для взрослых может негативно влиять на здоровье. Они объяснили, что из-за порно у многих создается нереалистичное представление об интиме.

Кроме того, в этих видео зачастую показана мужская жестокость по отношению к женщинам. Любители подобных роликов еще и могут впасть в зависимость от них.

А вот сторонники того, что ролики приносят только пользу, считают, что их можно использовать в образовательных целях, а также видео могут помочь представителям ЛГБТ-сообщества.

Эксперт в области здравоохранения Меган Лим уточнила, что порно станет неполезным, если у человека нет других источников информации о сексе.

"Многие молодые люди смотрят порно еще до начала сексуальной жизни. Для них эти видео становятся самой важной частью сексуального развития, а увиденное они впоследствии практикуют в реальной жизни", — отметила эксперт.

При этом просмотр порно может привести к росту тревожности и недовольству своим телом, считает эксперт Меридит Темпл-Смит.

"Секс — это здорово, а порно — нет", — считает эксперт по вопросам гендера и сексуальности Майкл Флад. Он считает, что подобные ролики нормализуют агрессию в сексуальных отношениях.

Его коллега Андреа Уэйлинг отметила, ролики для взрослых, наоборот, помогают людям раскрывать собственную сексуальность, а мастурбация еще и снижает риск диабета.