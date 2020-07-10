Отношения Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха теперь ни для кого не секрет, но разница в 21 год поразила многих. К счастью, это не первая история, когда один партнер намного старше другого. «Рамблер» выяснил, чем все-таки муж в возрасте может быть лучше ровесника (нет, не финансами).

Эмоциональный интеллект

Мужчины позже «взрослеют», поэтому девушки зачастую выбирают себе партнеров на несколько лет старше. Бушующие гормоны молодого человека тянут его к риску, желанию доказать всем в этом мире, что он лучший и, конечно, покорить сердце каждой встречной красотки. Да, случаются исключения, но правило едино для всех. Многие женщины убеждены, что лучший муж и отец — это мужчина после 40 (кстати, Авербуху сейчас 46 лет). Считается, что именно в этом возрасте он достигает зрелости и готов к созданию семьи.

Отгулял свое

Риск на измену есть в любых отношениях, это от возраста не зависит. Но у взрослого человека нет тяги попробовать «что-нибудь новенькое». Он уже многое видел, знал, чувствовал и, скорее всего, пришел к выводу, что все люди похожи. Отношения начинаются и развиваются одинаково: страсть сначала вспыхивает, потом общение перетекает в более спокойное русло.

Молодой человек будет думать, что проблема в партнере, а наученный опытом поймет, что это законы природы, начнет искать способ коммуникации. Именно поэтому мужчину в возрасте можно назвать более надежным. Скорее всего, в женщине он будет искать не только источник страсти, но и друга, с которым будет интересно общаться и через 10 лет.

Опыт

Отношения с человеком старше хороши в том плане, что он уже многое пережил. Ситуации в нашей жизни имеют свойство повторяться, будь то предательства или ошибки, увольнения с работы или ссоры с детьми. Взрослый партнер, испытавший хоть что-то из этого, не будет испытывать острые эмоции повторно. Это позволит женщине обратиться за советом к мужчине и найти в нем необходимую поддержку.

Конечно, все индивидуально. И ровесники, и совсем юные парни могут быть хорошими мужьями и отвечать всем требованиям женщины, но об этом в другой раз.