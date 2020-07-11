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Женщины с каким голосом больше всего нравятся мужчинам 

Русская семерка 7 часов назад
Женщины с каким голосом привлекают мужчин
Фото: Русская семерка
Низкий тембр голоса обычно ассоциируется с мужчиной, высокий — с женщиной. Тем не менее до недавнего времени считалось, что представители сильного пола более «падки» на низкие женские голоса: мол, они кажутся более сексуальными. Однако научные исследования доказывают обратное: всё-таки более привлекательными мужчины находят дам с высокими голосами. Почему?

Дамы с высокими голосами более женственны

Многое в нашем облике и организме определяют гормоны. Так, за мужественную внешность и поведение отвечает тестостерон, а за женственные черты — эстроген. Именно избыток тестостерона делает голос низким, а избыток эстрогена — высоким. Если у мужчины высокий тембр голоса, а у женщины — низкий, это может указывать на то, что в их организме накопилось больше, чем нужно, гормонов противоположного пола. Таким образом, если мы слышим высокий голос, он на подсознательном уровне ассоциируется у нас с женственностью.

Высокий голос связан с красотой

Исследования, проведённые специалистами Венского университета, показали, что мужчины находят более привлекательными голоса женщин с красивой внешностью.
Добровольцам мужского пола дали прослушать записи голосов 42 студенток, чьи фотографии имелись в распоряжении исследователей, и попросили выбрать среди них наиболее сексуальные. Большая часть испытуемых выбрала голоса, принадлежавшие девушкам с привлекательной внешностью, даже не видя их лиц.
В большинстве случаев это были лица с симметричными чертами, высокими скулами, мягкими линиями подбородка и полными губами. Кроме того, эти девушки обладали традиционным высоким «женским» тембром голоса.
Специалисты считают, что внешность человека зависит от генотипа и гормонального статуса, которые оказывают влияние также и на строение гортани, голосовых связок и носовой полости.
Как правило, женственная внешность коррелирует и с высоким голосовым тембром.
И когда мужчина слышит такой голос, это подсознательно сигнализирует ему, что сексуальность женщины в полном порядке, а значит, она подходит на роль половой партнёрши и матери детей.

Женщины с высокими голосами более безопасны

Доктор И Сю из Лондонского университетского колледжа и его коллеги выяснили, что низкие голоса люди воспринимают как принадлежащие более крупным особям, тогда как высокие ассоциируются с небольшими размерами тела.
Учёные провели эксперимент, в ходе которого предложили добровольцам обоего пола дать оценку голосам, тембры которых заранее намеренно изменили. В результате мужчины оценили как более привлекательные высокие женские голоса, в которых присутствовали хрипотца и широкий диапазон звуковых колебаний.
Эксперты полагают, что на восприятие нами голосов повлияла эволюция. Предыдущие исследования показали, что животные для получения информации о других особях часто ориентируются на параметры частоты, тембра и колебаний издаваемых ими звуков. Так, если особь издаёт низкий рык, чаще всего это крупный хищник, от которого может исходить угроза. А звуки на высокой частоте обычно указывают на небольшие размеры и отсутствие опасности.
Что же касается людей, то высокий звонкий голос в нашем сознании должен принадлежать слабой, беззащитной и чаще всего молодой девушке.
Если же дама обладает низким, басовитым голосом, то она может оказаться крупной и, возможно, уже немолодой особой, от которой теоретически может исходить агрессия. Поэтому мужчины подсознательно стараются избегать таких женщин.
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