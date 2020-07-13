Как грамотно решать семейные конфликты 

Важные советы от психолога, ведущего эксперта по парапсихологии и психологии Натальи Малышевой

Конфликты — неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Сложно представить себе, чтобы даже в самой счастливой и гармоничной семье не случались конфликты, пусть и сугубо по бытовым вопросам. При этом в некоторых семьях кипят «итальянские страсти», но они остаются крепкими и такие браки длятся десятилетиями, а в других даже самые невинные конфликты практически моментально приводят к разводу.

На самом деле, конфликты в семье всегда имеют свои причины. Чаще всего они являются лишь вершиной айсберга взаимных недомолвок и противоречий. Если в традиционных обществах семейная культура регулировалась вековыми обычаями, религиозными нормами, то сейчас семьи создаются людьми с совершенно разным воспитанием, культурным уровнем, разными моделями бытового поведения. Многие из вступающих в брак уже имеют опыт предыдущей семейной жизни или сожительства, что почти всегда гарантирует наличие каких-то устоявшихся штампов и стереотипов, относительно желаемых сценариев поведения в семье и быту.

Первое и главное условие профилактики семейных конфликтов — открытость супругов друг другу и взаимное уважение. Скрытые обиды, ложь, постоянное недовольство действиями и даже личностью второго супруга — первый шаг к усугублению конфликтных ситуаций и, в конечном итоге, либо к расторжению брака и распаду семьи, либо к превращению брачных отношений в формальность, фикцию, при которой супруги фактически превращаются в соседей по общему жилью, а не в самых близких друг другу людей.

Когда в семье появляется какая-то проблема, самое разумное, что могут сделать супруги — спокойно обсудить ее, без взаимных упреков, оскорблений и перехода на личности. Представим, что мы решаем проблему, возникшую на работе — в компании или государственном учреждении: адекватные коллеги никогда не будут срываться на крик и взаимные оскорбления. По такой же схеме следует обсуждать и имеющие место в жизни каждой семьи проблемы: финансовые, относящиеся к воспитанию детей и даже интимные. Научившись открыто говорить друг другу правду, слушать друг друга и понимать друг друга, можно избежать многих конфликтов и спасти семью от разрушения.

Конечно, очень важным фактором является и способность к эмпатии у обоих супругов. Если эмпатии нет, то и полноценное, искреннее общение невозможно: один супруг просто не может представить себя на месте другого супруга и прочувствовать все то, что чувствует его брачный партнер.

Способность к работе над собой, стремление к совершенствованию как своей личности, так и своих взаимоотношений с супругом / супругой является следующим важным способом предотвращения семейных конфликтов. К сожалению, большинство супругов придерживается позиции давления на второго супруга с целью изменить его и заставить принимать свои правила игры, но к себе такую позицию не применяет. Между тем, такое поведение и является «миной замедленного действия» под фундамент межличностных отношений в браке или сожительстве. Необходимо не только ожидать каких-то изменений в лучшую сторону от своей второй половины, но и меняться самому (самой), выявляя свои негативные действия и стремясь свести их к минимуму. Если один из супругов придерживается сугубо эгоистичной модели и требует принимать его таким, какой он есть, то конфликтные ситуации будут неизбежными и такая семья превратится в сожительство вечно противостоящих друг другу людей.

Мы должны понять, что открытый диалог, эмпатия и готовность слушать и уважать партнера являются главными основами счастливой семейной жизни, конфликты в которой, может, и будут присутствовать, но не будут обладать разрушительным потенциалом.