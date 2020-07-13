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Сексолог объяснил снижение интереса к сексу 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Сексолог объяснил снижение интереса к сексу
Фото: Lenta.ru
Снижение сексуальной активности среди современной молодежи произошло из-за широкого распространения порнографии и увлечения соцсетями. Об этом заявил сексолог, президент профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук, комментируя исследование американских ученых, согласно которому треть американцев в возрасте от 18 до 24 лет вообще не занимаются сексом. Его слова приводятся на сайте радиостанции «Говорит Москва».
«В какой-то степени это последствия сексуальной революции. (…) Происходит девальвация сексуальных отношений. Часть молодых людей живет в режиме самоудовлетворения, другая часть, пресытившись порнографией, истощает свои дофаминовые рецепторы и теряет интерес к интимным отношениям вообще», — отметил Кульгавчук.
Кроме того, по его словам, качество живого общения среди молодых людей падает из-за постоянного нахождения в соцсетях.
«Снижение эмоционального, ментального и интеллектуального влечения сводит на нет и интимные отношения», — объяснил Кульгавчук.
Отношения в семье, по мнению сексолога, также влияют на интерес молодежи к сексу. Так, если человек вырос в неполной семье и не получил хорошего примера отношений от родителей, то он рискует «скатиться в формально-бытовой стиль общения» с противоположным полом.
«В какой-то степени можно говорить, что происходит вырождение человечества. Потому что с каждым годом все сложнее зачать, у молодых людей проблемы с бесплодием. Это совокупность причин: питание, сокращающийся ритм половой жизни, дисгармония, неполные семьи, разводы», — заключил сексолог.
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Любовь , Евгений Кульгавчук , Радиостанция "Говорит Москва"
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