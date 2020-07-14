Знаете ли вы, что некоторым женщинам повезло с именем больше, чем другим? Психологи выделили десять самых чарующих и самых любимых мужчинами женских имен, опираясь на мнение представителей сильного пола, конечно. И поверьте, чем проще, тем лучше!

Историю со сменой певицей Валерией настоящего имени Алла на сценический псевдоним знает вся страна. Но понимала ли сама артистка, что, меняя данное родителями имя, она лишается изрядной доли успеха у мужчин?

Психологи выделили десять женских имен, которые привлекают мужчин одним лишь своим звучанием. И, как уже можно было догадаться, Алла на первом месте. Алла ассоциируется у мужчин с яркой личностью, импульсивностью и бесстрашием в отношениях.

Второе место занимает, конечно, Елена. Кто знает, быть может все дело в Елене Троянской и ассоциациях, вызванных этим именем. А может, Елены кажутся мужчинам особенно хрупкими и притягательными.

Жанны мало в чем уступают Ленам и Аллам, но тем не менее занимают третью строчку рейтинга. Про них говорят, что они страстные любовницы, способные свести с ума любого кавалера. И Жанна Фриске много лет была ярким примером этого утверждения.

Лилия и Ксения одинаково популяры, но совершенно разнятся характерами. Романтичные Ксюши, к примеру, вызывают у парней умиление. А вот кокетливые Лили пробуждают первородные инстинкты защищать и оберегать.

Ольга занимает пятое место, сочетая в себе сексуальность и яркость. Совершенно противоречивое создание, способное выбить почву из-под ног у любого кавалера. Наталья же берет чувством юмора и харизмой, чему отличное подтверждение певица Глюкоза ( Наталья Ионова ). С ними трудно тягаться, ведь они просчитывают каждый шаг на пути к сердцу избранника.

Также нравится сильному полу звучание имен Юлия, Марина и Светлана. Светланы, по представлениям мужчин, обладают особой изюминкой, Юлии подкупают доверчивостью, а Марины умны и жизнерадостны.