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Сексолог назвала четыре причины имитации оргазма женщинами 

Lenta.ru и ещё 2 9 часов назад
Врач назвала 4 причины имитации оргазма женщинами
Фото: @sexwithemily / Instagram
Сексолог Эмили Морс рассказала о четырех причинах того, зачем женщины имитируют оргазм. Об этом пишет издание Daily Star.
По словам специалиста, большинство женщин когда-либо имитировали оргазм. Морс связывает это с проблемами психологического характера. Первой причиной этого она назвала желание женщины порадовать своего партнера, показав таким образом ему, что он «лучший», тем более в сексе.
Вторая причина заключается в том, что девушка никогда не испытывала оргазма, а потому и не ждет его вовсе. Третий фактор, считает сексолог, связан с преждевременным прекращением полового акта, когда у мужчины уже иссякли силы до того, как женщина достигла «кульминации».
В качестве последней причины врач назвала притворство из чувства необходимости, когда несмотря на старания мужчины, женщина оргазма так и не достигает. Поэтому она его имитирует. чтобы между парой не возникла неловкость в постели.
Эмили Морс подчеркнула, что, притворяясь, женщины не только обманывают своих партнеров, которые стараются для них, но и самих себя. Она призвала партнеров делиться ощущениями, поскольку важно слушать и слышать друг друга для достижения лучших результатов.
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