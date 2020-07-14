Что российские мужчины дарили в День семьи

В День семьи, любви и верности мужчины дарили своим женам и любимым цветы. 8 июля аналитики портала SberIndex.ru зафиксировали всплеск спроса на букеты. Количество покупок за день выросло на 28%, а средний чек — на 16%. В рублевом выражении — 1054 рубля.

Любопытно, что роста спроса на детскую одежду, игрушки, часы и ювелирные изделия не было. Иными словами, мужчины о празднике помнили, но ограничились в качестве подарка лишь цветами.

В прошлом году ситуация была похожая: количество купленных букетов выросло на 34%, а вот средний чек был таким же, как и в другие дни июля.

Если говорить об индексе потребительской активности 8 июля, то самый высокий результат в этот день показала Пермь — 93 пункта из 100. Возможно, именно здесь живут самые семейные и преданные россияне.

Пусть не 8 июля, но весь июнь наши сограждане активно покупали игрушки. Оборот в этой категории был на 31% выше, чем в первом квартале, средний чек — 1281 руб. Видимо, во время самоизоляции многие родители не имели возможности побаловать своих чад, но едва магазины стали открываться, сделали это. Кроме того, многие уже получили в июне государственные выплаты на детей, и это тоже простимулировало родителей.

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