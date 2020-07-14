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SberIndex.ru узнал, что российские мужчины дарили своим любимым в День семьи, любви и верности 

Партнерский материал 7 часов назад
Что российские мужчины дарили в День семьи
Фото: Pixabay
В День семьи, любви и верности мужчины дарили своим женам и любимым цветы. 8 июля аналитики портала SberIndex.ru зафиксировали всплеск спроса на букеты. Количество покупок за день выросло на 28%, а средний чек — на 16%. В рублевом выражении — 1054 рубля.
Любопытно, что роста спроса на детскую одежду, игрушки, часы и ювелирные изделия не было. Иными словами, мужчины о празднике помнили, но ограничились в качестве подарка лишь цветами.
В прошлом году ситуация была похожая: количество купленных букетов выросло на 34%, а вот средний чек был таким же, как и в другие дни июля.
Если говорить об индексе потребительской активности 8 июля, то самый высокий результат в этот день показала Пермь — 93 пункта из 100. Возможно, именно здесь живут самые семейные и преданные россияне.
Пусть не 8 июля, но весь июнь наши сограждане активно покупали игрушки. Оборот в этой категории был на 31% выше, чем в первом квартале, средний чек — 1281 руб. Видимо, во время самоизоляции многие родители не имели возможности побаловать своих чад, но едва магазины стали открываться, сделали это. Кроме того, многие уже получили в июне государственные выплаты на детей, и это тоже простимулировало родителей.
SberIndex.ru — аналитический портал Сбербанка, на котором наглядно видно, как изменилась жизнь страны во время пандемии COVID-19. Сегодня на сайте представлено три ключевых индекса, сформированных на основе обезличенных данных: модель заболеваемости, индекс потребительской активности и изменение индекса активности. В новом разделе «Бизнес» представлено изменение объема ФОТ и изменение активности малого бизнеса. Также здесь собраны исследования лаборатории «СберДанные» и другие.
Лаборатория «СберДанные» — инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации, получаемой из платежных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро— и микроэкономическом уровнях. При анализе используются только агрегированные обезличенные данные. Идентифицировать по ним конкретных клиентов невозможно. Персональная информация и любая информация, составляющая коммерческую тайну, не раскрываются.
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Любовь , Сбербанк России
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