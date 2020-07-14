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Что делать, если домашние дела разрушают ваш брак? Советы экспертов и опыт одной семьи 

CHIPS journal 9 часов назад
Что делать, если домашние дела разрушают ваш брак
Фото: CHIPS journal
Мы много говорим о невидимом ежедневном и утомительном труде, который ложится на плечи матерей. Причем речь здесь идет не только о физическом труде вроде протирания кухонного стола или ежедневных походов в продуктовый магазин, а еще и о психологическом и эмоциональном труде.
Это кажется несущественной мелочью (если этим не заниматься), но постоянная необходимость помнить о сотне планов и событий, придумывать, какое блюдо приготовить — сегодня, завтра, послезавтра и всегда, напоминать домочадцам о том, что они забыли, записываться к врачу и делать еще миллион подобных дел, выматывает почище полного дня в офисе. И, в отличие от работы, ментальный труд не заканчивается никогда, даже когда ты ложишься в постель (и судорожно перебираешь планы на завтра).
Добавьте сюда эмоциональный труд, в который входит умение выслушивать, успокаивать, контейнировать, волноваться, сопереживать и поддерживать. Всех, и себя тоже. К сожалению, пока все эти обязанности привычно берут на себя женщины, что приводит к выгоранию, переутомлению и конфликтам.
Автор Today’s Parent Дженнифер Чен осознала, что и в ее семье существует проблема неравного разделения обязанностей, и обсудила ее с мужем. Оказалось, что и ее мужу не очень комфортно в сложившейся ситуации — он признался, что постоянно испытывает чувство вины за то, что делает недостаточно, пытается делать больше, а в итоге получает критику и претензии за то, что делает что-то не так.
Джениффер и ее муж договорились найти выход из этой ситуации и серьезно подошли к задаче.
«Я решила собрать советы экспертов: специалиста по продуктивности, семейного консультанта и репродуктивного психиатра, который специализируется на эмоциональной стороне материнства», — написала Дженнифер. — «Мы с Бренданом (муж Дженнифер — прим. ред.) договорились, что попробуем применить их советы и будем записывать свои мысли в онлайн-журнал, чтобы оценить наш прогресс. Вот, что мы узнали, и вот, что произошло, когда мы применили идеи экспертов».
Перевели для вас советы экспертов и отчет Дженнифер с небольшими сокращениями.
Распределите домашние обязанности, основываясь на том, что вам нравится
Как и в большинстве пар, у нас система работала так: я делегировала, раздражалась из-за того, что дело сделано не так, делала его сама, а затем ворчала на свой бесконечный список задач. Снова и снова.
Беседа с тренером по продуктивности Карсон Тейт помогла мне понять, что я пыталась заставить своего мужа справляться с задачами точно так же, как справлялась с ними сама, но вообще-то мозг так не работает. Чтобы мы были более продуктивными и менее раздраженными, Тейт посоветовала нам обратиться к нашим сильным сторонам.
«Напишите список домашних дел, которые вызывают у вас проблемы», — сказала она. — «А теперь взгляните на свои стили продуктивности. Ваши дела не будут превращаться в обузу, если вы используете свои сильные стороны».
Мы прочитали ее книгу и определили, какой стиль продуктивности у каждого из нас. Брендан оказался Визуализатором и Организатором, а я — Планировщик и Расстановщик приоритетов. Будучи Организатором, Брендан лучше справляется с переговорами, так что он забрал на себя все дела, в которых нужно договариваться, например, позвать бэбиситтера или позвонить провайдеру насчет плохого интернета.
Мне досталось планирование меню и составление списка покупок, потому что мне нравится это делать. Чаще всего мы готовим для наших детей, так что мы стали делать это по очереди или вместе — муж готовит основное блюдо, а я режу фрукты. Вместо того, чтобы требовать от Брендана делать все точно так же, как это делаю я, Тейт предложила мне разрешить ему делать все по-своему. И никакого микроменеджмента.

Автоматизируйте рутину

Раньше, после того, как наши дочери ложились спать в полвосьмого, мы бежали готовить ужин, завтрак на следующий день, убирать стиранное белье, перемывать полную раковину посуды и обсуждать все, что еще запланировано на неделю. «Обсуждать» означает то, что я делегировала часть дел, ворча о том количестве усилий, которое требуется, чтобы держать под контролем каждую мелочь, Брендан уходил в защиту, а затем мы падали в кровать около 11 вечера, хныча как усталые тоддлеры.
Тейт предложила нам создать более четкий поток дел. Я завела бумажный календарь и записала все наши дела на неделю, распределив их между мной и мужем. Когда мы втянулись в ритм, нам начало нравиться вычеркивать дела из списка, а я перестала постоянно его дергать, потому что он знал, чего я от него жду. Теперь у нас есть полчаса в неделю, в которые мы обсуждаем домашние дела. Ограниченный временной промежуток позволяет нам сконцентрироваться и быть более продуктивными.

Составьте план на случай чрезвычайных обстоятельств

В реальности дети заболевают, родители заболевают, или у них случается завал на работе. Во время месяца, в котором мы тестировали наши новые роли, я заболела ужасным кишечным вирусом, и меньше всего мне хотелось заниматься составлением меню на всю семью. Брендану пришлось в одиночку справляться с готовкой, уборкой и тоддлерскими истериками, пока я была прикована к ванной. Как только один из нас сошел с трассы, вся наша прекрасная система практически разрушилась.
Тейт посоветовала нам составить план действий на случай кризиса. «Что касается составления меню — заготовьте список из пяти блюд, которые легко приготовить из тех ингредиентов, что у вас всегда есть дома. Затем задайтесь вопросом: „Что случилось? Где мы недоглядели? Какие стратегии нам следует внедрить?“».
Так мы решили, что у нас всегда будут готовые блюда в морозилке и шкафу (например, консервированные супы, замороженные пиццы и макароны с сыром быстрого приготовления). Мы также поняли, что нам нужен запасной вариант на случай, если заболеют дети, так что мы собеседовали несколько бэбиситтеров, доступных в дневное время. После того, как Брендан уехал на свадьбу друга и забыл вызвать мне бэбиситтера, оставив меня с двумя тоддлерами на четыре дня, мы составили подробный чек-лист того, что надо сделать, прежде чем кто-то из нас куда-то уедет в следующий раз.

Договаривайтесь о том, что важно, и отбросьте то, что неважно

Конечно, мы нам всем нравится, когда дом сияет чистотой, а на столе стоит домашняя еда, но для эффективного ведения домашнего хозяйства вам надо находить компромиссы, которые устраивают обе стороны, — советует брачный консультант Лоуренс Стояновски.
«В настоящем компромиссе вы немного побеждаете и немного проигрываете», — говорит Стояновски. — «Если пара приходит к соглашению, которое устраивает обоих, это можно считать успехом. Никто никогда не будет справляться с вашей работой так же хорошо, как и вы. Но если партнеру удается делать это хотя бы на 80 процентов, этого должно быть достаточно».

Цените вклад своего партнера

«Это могут быть мелочи. Ловите момент, когда ваш партнер делает что-то правильно», — советует брачный консультант. — «Постоянно происходит миллион хороших вещей, которые мы могли бы ценить, но мы этого не делаем».
И он абсолютно прав — я поняла, что говорю мужу только о том, что меня раздражает, а не о том, что меня радует.
Так что мы начали вести список из трех вещей, за которые мы благодарны в наших отношениях. Мы уже практикуем это с нашими дочерями — перед сном мы благодарим их за то, что они убрали игрушки или покормили собаку, потому что хотим, чтобы в нашем доме царила атмосфера благодарности. Но мы никогда не думали о том, чтобы делать то же самое друг для друга.
Да, это звучит, как довольно неловкое упражнение для тимбилдинга, но когда Брендан благодарит меня за то, что я справилась с двумя закаканными трусами, а я благодарю его за то, что он заказал обувь для наших растущих дочерей, мы чувствуем, что нас ценят.

Вкладывайтесь в ваш банк эмоций

Какое-то время свидания были мне совсем не интересны. Ну, то есть, сперва надо найти бэбситтера, а потом заплатить ей кучу денег, чтобы я могла провести время с парнем, который не справляется со своими делами? Нет, спасибо. Но для того, чтобы брак был счастливым, Стояновски рекомендует «пополнять ваш счет в банке эмоций», и это включает в себя регулярные свидания, общение друг с другом, прощение друг друга и терпение друг к другу, подобное тому, что мы проявляем к своим детям.
И так наши свидания из ежемесячных стали еженедельными. Брендану это очень помогло. Что касается меня, то свидания не помогли мне полностью избавиться от переживаний из-за эмоционального труда, который мне приходится выполнять, но мне стало немного легче. Мне снова начал нравиться мужчина, за которого я вышла замуж.

Приоритезируйте заботу о себе

«Забота о себе — это не акт эгоизма, это акт самосохранения», — говорит репродуктивный психиатр Александра Сакс. — «Она важна, чтобы предотвратить выгорание и чувство опустошенности, и сохранить силы для поддержания романтических отношений. Забота о себе также помогает показать детям здоровый пример».
Сакс предложила составить список проявлений заботы о себе, которых вам не хватает, и выполнять их по четкому расписанию, когда у вас и вашего партнера есть время.
Мы решили, что будем заботиться о себе воскресными вечерами. После того, как мы укладываем детей в полвосьмого, мы идем заниматься своими делами. Брендан смотрит кино в одиночестве или идет с друзьями в бар, а я наслаждаюсь маской для лица, ванночкой для ног и чтением журналов.
До того, как мы ввели это правило, мне казалось, что я бегаю в бесконечном колесе чужих потребностей, но теперь я могу сделать перерыв. Раздражение, которое я испытываю из-за неравномерного распределения обязанностей, тоже берет небольшой отпуск.

Несколько месяцев спустя

Не всегда все было гладко. В одно воскресенье я поругалась с Бренданом, потому что он ушел встречаться с друзьями и оставил часть дел несделанными. Как и в случае с приучением к горшку, иногда у нас были идеальные дни, а иногда были дни, когда мы промахивались. Но в целом весы начали потихоньку уравновешиваться.
Недавно я говорила с подругой, которая опробовала подобные практики в своем браке. Мы пришли к тому, что обе стали чувствовать себя увереннее в наших отношениях. Вместо того, чтобы жаловаться, что мы, женщины, тащим на себе всю рутину, мы приложили усилия, чтобы донести до партнеров наши ожидания и включить их в управление домашним хозяйством. Пока все еще не идеально, но я все чаще чувствую, что мы с Бренданом совместно управляем нашим семейным предприятием, и это очень много значит.
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