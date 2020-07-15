Стресс, бесконечный поток информации, кризисы — все это влияет на интимную жизнь. К необычному выводу о сексуальной активности пришли социологи из Университета Индианы. Для изучения сексуальной частотности ученые Дебби Хербеник и Питер Уэйд использовали данные почти 10 000 человек.

Результаты показали, что треть мужчин в возрасте с 18 до 24 вообще не имеют интимных отношений. И с каждым годом интерес к этой сфере падает все больше. Исследователи обнаружили, что «сексуальная неактивность» выросла с 19% до 31%.

Ученые также предположили, что низкий доход и отсутствие работы (в этом году это часто связано с пандемией) влияют на такой результат. Оказывается, стабильный доход, чуть превышающий норму, увеличивает шансы человека для поиска партнера. Так как для других людей потенциальный партнер со стабильной зарплатой будет казаться более надежным.

Современные сексологи предполагают что история о студентах, которые постоянно занимаются сексом, изжила себя.

«Мы живем во время, когда старые каналы для потенциальной встречи с партнером больше не работают. А во время пандемии отказали и новые способы связи», — заявила Дебби Хербеник, одна из авторов исследования.

Изменения в сексуальных нормах, стресс и занятость, а также обилие онлайн-развлечений, которые могут конкурировать с сексуальной активностью, объясняют плачевные результаты исследования.

Рост депрессии и тревоги среди подростков и молодых взрослых провоцирует откладывание начала взрослой жизни, которое подразумевает свидания и физическую близость.