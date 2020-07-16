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Загадочная находка в ванной заставила женщину заподозрить мужа в измене 

Lenta.ru 10 часов назад
Находка в ванной заставила женщину заподозрить измену
Фото: Globallookpress.com
Во время уборки в ванной женщина обнаружила загадочную находку, которая заставила ее заподозрить мужа в измене. На мысли о неверности супруга ее натолкнул увиденный на стене около душа чужие волосы. Об этом она рассказала на Reddit.
«Все началось несколько недель назад. Когда я наводила порядок в ванной, я обнаружила несколько длинных волос. Это показалось мне очень странным, потому что мой муж лысый, а у меня очень короткая стрижка. Волосы точно не могли принадлежать ни мне, ни ему», — призналась автор поста.
Женщина решила не говорить мужу о своих подозрениях и подождать. В течение следующих недель ее находка повторялась.
«Казалось, что волосы появляются, когда я на работе или когда меня долго нет», — отметила она.
Автор поста почувствовала, что сходит с ума, и решила прямо спросить супруга, откуда в их ванной длинные волосы. В ответ он лишь пожал плечами, что еще больше укрепило его жену в подозрениях. Мужчина согласился с тем, что появление длинных волос в их ванной — это странно, однако не смог найти этому никакого объяснения.
По мнению женщины, нельзя обвинять мужа в неверности только на основании этой находки. Однако регулярно появляющиеся в ванной чужие волосы убеждают ее именно в этом.
В комментариях к посту пользователь с ником Holyylemons отметил, что волосы могли попасть к ним домой из химчистки или прачечной, однако в этом случае их появление в ванной не было бы регулярным. Другие пользователи посоветовали ей обратить внимание на то, стал ли ее муж чаще менять постельное белье и выносить мусор — по их мнению, это может свидетельствовать о визитах другой женщины. Некоторые также предложили ей устроить слежку за супругом. Большинство пользователей согласилось с тем, что супруг автора поста изменяет ей.
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