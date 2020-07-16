«Мы поменялись парами, и брат мужа ублажал меня»

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Еще до введения режима самоизоляции, когда мы с супругом были на даче, к нам приехали его брат с женой. Они должны были погостить всего неделю, но в итоге остались на три месяца. Впрочем, никто не был против: у нас довольно большой дом, в котором при желании можно вообще ни с кем не пересекаться. Но нам наоборот хотелось проводить друг с другом как можно больше времени, — все-таки в обычной жизни часто видеться нам не удается, а мы вчетвером очень хорошо дружим.

Чем мы только ни занимались: и готовили вместе, и в настольные игры играли, и за садом ухаживали, и в караоке пели. Было даже ощущение, что я вновь оказалась в детском лагере, где мы просто веселимся и не знаем забот. Но все изменила одна ночь.

Как-то раз мы очень сильно напились. Не до того состояния, когда на ногах не можешь стоять, но прилично. И тут Володя, брат мужа, выпалил неожиданную идею: а что если нам стать на вечер свингерами? Мы с Таней растерялись, но зато не растерялся мой благоверный, который стал активно поддерживать Вову. Мы всегда с ним были за разнообразие в сексе, но я не думала, что однажды мы дойдем до такого! Тем более с родственниками. Но спорить у меня не было сил. И к тому же я подумала: мы с супругом вместе со школы, у меня никогда не было интима ни с кем кроме него, может быть, это мой шанс? К тому же Володя всегда привлекал меня сексуально. Он гораздо симпатичнее мужа, у него подкачанное тело, в меру ухоженное лицо. В общем, — мечта.

Все началось вмиг. Мы просто поменялись парами, и брат мужа тут же начал ублажать меня. Одной рукой он расстегивал мое платье, а другой поглаживал меня: начал с мочек ушей, проводил рукой все ниже и ниже, а затем положил руку на промежность. Я возбудилась так, как будто мне снова 16, и у меня еще никогда не было секса. Затем он поднял меня с дивана, а сам встал на колени, раздвинул мои ноги и перешел к оральным ласкам. В это время я уже слышала, как Таня и мой муж кричат от оргазма в соседней комнате. Но мне было совершенно наплевать на них! Да и закончили они быстро, а мы занимались сексом еще всю ночь. На веранде, на кухонном столе, в джакузи… Если бы я знала, какой Вова в постели, никогда бы не вышла замуж за его брата. В ту ночь я поняла, что такое "искры из глаз". Оргазм за оргазмом, ты уже изнемогаешь, думаешь, что лучше не может быть, но он снова и снова приносит тебе невероятное удовольствие. Я заснула окрыленной и счастливой.

На утро мы все посмеялись над тем, что было ночью и решили, что больше не будем так экспериментировать. Вот только Вова с тех пор стал моим любовником.