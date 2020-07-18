Почему мужчины и женщины хотят секса в разное время

Большинство мужчин предпочитают наслаждаться любовью утром, тогда как женщины наоборот выбирают вечер. Почему так происходит, разбирался «Рамблер».

Первая причина — физиологическая. У мужчин и женщин страсть вспыхивает в разное время. Мужчины наиболее активны с шести до девяти часов утра, а женщины — с девяти до одиннадцати вечера. Эта особенность связана с высокой концентрацией гормонов — тестостерона и эстрогена соответственно — именно в это время.

Вторая причина — психологическая. Мужчины быстро загораются и остывают, женщинам нужно больше времени, чтобы настроиться на процесс. И утром это сделать особенно сложно — не хватает времени на длительное наслаждение, женщина думает о текущих делах, а не о любви. Вечером, когда она освобождается от рутины и готова расслабиться, получить и подарить наслаждение, мужчина больше всего думает об отдыхе и крепком сне.

Как же быть в этом случае паре, чтобы не возникал вечный конфликт желаний? Специалисты предлагают остроумный вариант — радовать друг друга в обеденный перерыв, но это возможно лишь в том случае, если супруги работают рядом. А если серьезно, то эксперты советуют женщинам не затягивать с приглашением в постель по вечерам. Оптимальное время — восемь часов. И договориться с партнером о часе пробуждения по выходным. Лучше всего — девять часов утра.