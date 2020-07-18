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Почему мужчины и женщины хотят любви в разное время 

Полина Алферова 2 часа назад
Почему мужчины и женщины хотят секса в разное время
Фото: Кадр из фильма «Девять с половиной недель»
Большинство мужчин предпочитают наслаждаться любовью утром, тогда как женщины наоборот выбирают вечер. Почему так происходит, разбирался «Рамблер».
Первая причина — физиологическая. У мужчин и женщин страсть вспыхивает в разное время. Мужчины наиболее активны с шести до девяти часов утра, а женщины — с девяти до одиннадцати вечера. Эта особенность связана с высокой концентрацией гормонов — тестостерона и эстрогена соответственно — именно в это время.
Вторая причина — психологическая. Мужчины быстро загораются и остывают, женщинам нужно больше времени, чтобы настроиться на процесс. И утром это сделать особенно сложно — не хватает времени на длительное наслаждение, женщина думает о текущих делах, а не о любви. Вечером, когда она освобождается от рутины и готова расслабиться, получить и подарить наслаждение, мужчина больше всего думает об отдыхе и крепком сне.
Как же быть в этом случае паре, чтобы не возникал вечный конфликт желаний? Специалисты предлагают остроумный вариант — радовать друг друга в обеденный перерыв, но это возможно лишь в том случае, если супруги работают рядом. А если серьезно, то эксперты советуют женщинам не затягивать с приглашением в постель по вечерам. Оптимальное время — восемь часов. И договориться с партнером о часе пробуждения по выходным. Лучше всего — девять часов утра.
Кстати, исследователи пришли к выводу, что близость по утрам улучшает кровоснабжение мозга у мужчин и снижает стресс у женщин.
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