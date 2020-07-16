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Названы качества женщин, от которых никогда не уходят 

BigPicture.ru 7 часов назад
Названы качества женщин, от которых никогда не уходят
Фото: BigPicture.ru
Чтобы удержать возле себя мужчину, многие дамы следуют классической схеме: «Любовница в постели, хозяйка на кухне, королева в гостях». Очень часто их постигает разочарование, так как метод оказывается нерабочим и любимый исчезает вместе с новой пассией. Но женщины, которых никогда не бросают, все-таки есть. Они обладают пятью важными качествами, о которых рассказал психолог Андрей Николаев.
Даже если женщина обладает одним из перечисленных качеств, то ее мужчина сильно задумается, прежде чем уходить к любовнице, а если у нее есть полный комплект этих достоинств, то ей не страшны никакие разлучницы. Неважно, брюнетка она или блондинка, худенькая или пышная, романтичная или жесткая — если ей присущ этот особый психоэмоциональный тип, уходить от нее не хочется. Напоследок Андрей Николаев напомнил, что всегда стоит ждать своего человека, лучшего и единственного. «Первый-встречный» — это вариант для дам с низкой самооценкой, панически боящихся одиночества. Любые отношения на начальном этапе — это игра, в которой каждый пытается показать себя лучшим, чем он есть.
В семейной жизни вы живете с реальным человеком, который имеет свои взгляды на вещи и, конечно же, недостатки. Поэтому, прежде чем связывать себя узами всерьез и надолго, лучше пожить вместе, присмотреться, понят, твой ли это человек или просто случайный парень в твоей жизни.
Андрей Николаев уже рассказывал нам о том, какие женские типажи отпугивают мужчин.
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