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Секс-работники требуют открытия борделей 

Kadara.ru 6 часов назад
Секс-работники требуют открытия борделей
Фото: Kadara.ru
Гамбургские проститутки собрались на улице красных фонарей в темное время суток с требованием открыть немецкие публичные дома. Они были закрыты с целью приостановить распространение коронавирусной инфекции.
На территории Германии проституция является законной профессией. Проституткам обидно, что магазины, рестораны и даже бары уже открылись, а публичные дома — все еще нет. Работники борделей жалуются, что их лишили заработка, хотя они не представляют повышенной опасности для здоровья.
«Наиболее древней профессии требуется ваша помощь», — такой текст содержится на плакате, который одна из женщин показывала в окне борделя на Гербертштрассе.
Ряд протестующих надели маскарадные маски. Многие играли на скрипке около Репербана, известного своей ночной жизнью.
Представители ассоциации секс-работников, организовавших митинг, рассказали: «По причине закрытия лицензированных помещений многим проституткам пришлось выйти с акцией протеста на городские улицы. А это — противозаконно, небезопасно и нарушает санитарные нормы».
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