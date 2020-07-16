Секс-работники требуют открытия борделей 

Гамбургские проститутки собрались на улице красных фонарей в темное время суток с требованием открыть немецкие публичные дома. Они были закрыты с целью приостановить распространение коронавирусной инфекции.

На территории Германии проституция является законной профессией. Проституткам обидно, что магазины, рестораны и даже бары уже открылись, а публичные дома — все еще нет. Работники борделей жалуются, что их лишили заработка, хотя они не представляют повышенной опасности для здоровья.

«Наиболее древней профессии требуется ваша помощь», — такой текст содержится на плакате, который одна из женщин показывала в окне борделя на Гербертштрассе.

Ряд протестующих надели маскарадные маски. Многие играли на скрипке около Репербана, известного своей ночной жизнью.

Представители ассоциации секс-работников, организовавших митинг, рассказали: «По причине закрытия лицензированных помещений многим проституткам пришлось выйти с акцией протеста на городские улицы. А это — противозаконно, небезопасно и нарушает санитарные нормы».