Что меняется в организме во время французского поцелуя

Любой поцелуй призван передать партнеру не только чувства, но и заряд положительной энергии. Так называемый французский поцелуй осуществляется при помощи проникновения языка в рот другого человека. Такой способ коммуникации еще более откровенный и способен наиболее ярко передавать эмоции. Что же при этом происходит с организмом женщины?

Усиливается сексуальное влечение

Любой человек, который когда-либо целовался, знает, что во время этого действа сердце бьется гораздо чаще, становится жарко и улучшается настроение. Психолог Венди Хилл, профессор Колледжа Лафайетт, город Истон в графстве Нортгемптон, штат Пенсильвания, США, проводила научные исследования уровня гормонов у целующихся пар, ведь очевидно, что в этот момент у людей возникает самый настоящий гормональный всплеск. Помимо обычных поцелуев ее испытуемые практиковали, в том числе и французский вариант с проникновением языка.

Психолог выяснила, что в этот момент у мужчин и женщин происходит самый больший выброс гормонов, чем во всех других случаях. Помимо серотонина и адреналина, который активно вырабатывался у всех добровольцев, у мужчин наблюдался активный рост уровня тестостерона, который был зафиксирован в слюне.

У женщин в тот же момент происходила усиленная выработка полового гормона — окситоцина.

Однако дамы во время французского поцелуя с мужчинами получали от них тестостерон, а вот окситоцин в мужской организм почти не проникал. Его блокировал все тот же тестостерон. Как выяснила американская исследовательница, мужской половой гормон в женском организме взаимодействуя с окситоцином, многократно усиливает сексуальное влечение, которое у целующихся мужчин, итак возникает из-за собственной выработки тестостерона. И это самое большое отличие французского поцелуя от всех остальных традиционных видов.

Неосознанное определение здоровья потенциального отца детей

Женщины, которые хотя бы раз испытали на себе влияние французского поцелуя, свидетельствуют о том, что в этот момент ощутили всю гамму ароматов и вкусов во рту партнера. Кому-то это понравилось, а у кого-то такое открытие вызвало отторжение. Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Олбани, США, определили, что отношение к поцелуям имеет гендерные отличия. Если мужчины лишь испытывают сексуальное возбуждение, то у женщин, помимо этого, происходит подсознательная предварительная оценка партнера в качестве потенциального отца своих детей. Оказывается, помимо увеличения работы эндокринной системы, в момент практики французского поцелуя, у людей активизируются спинномозговые и другие нервные окончания.

Целующиеся таким образом люди при помощи слюны обмениваются друг с другом увеличенным количеством гормонов, бактерий и других микроорганизмов, присущих только данному индивиду.

Команда американских психологов из Олбани, провела тестирования более сотни студентов-добровольцев из своего университета.

Почти все мужчины, которые после поцелуев понравились девушкам, имели отменное или хорошее физическое здоровье.

При этом было совершено и однозначно важное открытие. Один из пятидесяти мужчин, участвовавших в исследовании, был определен всеми студентками, как самый неприятный и отталкивающий человек. Проведенные анализы слюны и крови предварительно показали, что у него не только недостаточный уровень тестостерона, но и присутствуют некоторые виды альфа-белков.

Они оказались одними из маркеров протекающих в организме онкологических процессов. То есть женщины, без каких-либо медицинских исследований, на уровне интуиции выявили больного мужчину, который в качестве возможного отца может быть не способен к оплодотворению или же произведет на свет вероятно нездоровое потомство, которое в итоге не сумеет обеспечить жизненными благами. Однако такое открытие американских ученых требует дополнительных исследований, поскольку начальное развитие онкологических заболеваний далеко не полностью изучено медиками.